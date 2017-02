Quattro progetti maggioritari belgi per la prima sessione del 2017 di Wallimage

di Aurore Engelen

08/02/2017 - The Son of Bigfoot, nuovo film d'animazione 3D di Ben Stassen, il nuovo film di David Lambert, Troisièmes Noces, e due serie (La Trêve 2 e Quasi Lucas) supportati da Wallimage

Non accadeva da molto tempo, ma Wallimage sosterrà ben 4 progetti belgi per la sua prima sessione del 2017, il nuovo film d'animazione 3D di Ben Stassen, The Son of Bigfoot, il terzo lungometraggio di David Lambert, Troisièmes Noces e due serie (La Trêve 2 e Quasi Lucas).

The Son of Bigfoot è il nuovo film degli studi nWave che competono oggi con Dreamworks e Pixar nel campo dell'animazione per il grande pubblico. n'Wave è stato un pioniere in materia di 3D e ha già dimostrato il suo talento in questo campo con film come Fly Me to the Moon , Le avventure di Sammy - Il passaggio segreto , Il castello magico o la pellicola dello scorso anno Crusoe . Finora tre film n'Wave hanno totalizzato più di 10 milioni di biglietti in tutto il mondo. Gli altri film d'animazione hanno tutti superato i cinque milioni d'ingressi o lo stanno per fare, cosa che rende lo studio uno dei principali protagonisti del settore.

Troisièmes noces è il terzo film di David Lambert, una commedia sociale, tratta da un romanzo omonimo di Tom Lanoye, con Bouli Lanners e Virginie Hocq. Il film è prodotto da Frakas in Belgio e da Bidibul in Lussemburgo con una co-produzione canadese (EMA Films). Le riprese inizieranno a marzo.

In fatto di serie, Wallimage non poteva non sostenere La Trêve 2. Sempre prodotta da Hélicotronc, questa volta con un budget maggiore, e dovremmo trovare più o meno lo stesso team artistico a seguire le nuove avventure dell'ispettore Peeters, interpretato da Yoann Blanc, che ha appena ricevuto il Magritte alla Miglior rivelazione maschile (vedi news). Wallimage sosterrà anche Quasi Lucas, un formato più breve (25x7mn), prima serie "dal vivo" belga francofona destinata ai giovani, prodotta nel Belgio francofono da circa quarant'anni, guidata dalla giovane società Neverland.

Infine, Wallimage supporterà tre co-produzioni internazionali: la terza stagione di Versailles, che sarà co-prodotta in Belgio da Entre Chien et Loup; The Cell, una serie di dieci episodi di 10mn per France télévision e il web prodotta da Belvision; e il film norvegese The Spy, film storico co-prodotto da Scope Pictures.

(Tradotto dal francese)