Punto de vista pronto a spiccare il volo

di Alfonso Rivera

02/03/2017 - Il festival del documentario d’avanguardia di Pamplona (Navarra) apre il 6 marzo la sua 11ª edizione, con una programmazione dedicata all’esperienza di solcare i cieli cinematografici

Punto de vista (Festival Internazionale del Cinema Documentario di Navarra) non è una manifestazione qualsiasi: la sorpresa, la sperimentazione e il rischio sono i suoi pilastri. Diretto da Oskar Alegría, apre lunedì 6 marzo nella sua sede al centro Baluarte di Pamplona (ma le sue attività sono ripartite in tutta la regione) la sua nuova edizione – fino a sabato 11 – con un programma pieno di stimoli per lo spettatore allergico alle convenzioni. Ne è una prova il ciclo Volar, che include 40 lavori di cineasti che si librano in volo affascinati dall’aria, gli uccelli e la verticalità, dai fratelli Lumière a Werner Herzog.

Nella sua sezione ufficiale – chiamata La región central e che sarà valutata dalla giuria composta dal cineasta ucraino Aleksandr Balagura, il critico e programmatore italiano Daniele Dottorini, il regista francese Alain Fleischer, l’artista americana Toby Lee e la drammaturga argentina Vivi Tellas – spiccano titoli come la produzione portoghese Treblinka di Sérgio Tréfaut; Land Within (coproduzione tra Colombia e Finlandia), diretto da Jenni Kivistö; La deuxième nuit (Belgio) di Eric Pauwels; Europe, She Loves (Svizzera) di Jan Gassman; Normal Autistic Film (Repubblica Ceca) di Miroslav Janek; e lo spagnolo Converso di David Arratibel.

L’indomabile Velasco Broca presenterà in anteprima mondiale il suo X Film 2016 (promosso dallo stesso festival) intitolato Nuevo Altar, con sceneggiatura di Julián Génisson (Esa sensación ). Sergio Oksman (O futebol ) terrà una lezione sul feedback tra finzione e realtà. E il ciclo di ritratti di grandi cineasti Cazador Cazado include cinque film che avvicineranno il pubblico alle figure di Abbas Kiarostami, Manoel de Oliveira, Raúl Ruiz, Jean-Luc Godard e Chris Marker.

Jorge Oteiza avrà il suo ciclo in Heterodocsias, con film in Super 8 inediti dello scultore e film di altri autori su di lui; anche l’artista italiano Luciano Emmer avrà la sua retrospettiva. Con La quinta pared si esploreranno i nuovi modi di raccontare la realtà, portando il cinema fuori dalle sale. Infine, si renderà omaggio alla madrina del festival recentemente scomparsa: Luce Vigo, con la proiezione di L´Atalante, di suo padre Jean Vigo, e Cruzando caminos con Luce Vigo, cortometraggio diretto da Jem Cohen nel 2010.

(Tradotto dallo spagnolo)