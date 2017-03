Il Festival del Film di Lussemburgo celebra The Other Side of Hope di Aki Kaurismäki

di Jean-Pierre Thilges

14/03/2017 - La manifestazione si è conclusa con la prima internazionale di Song to Song di Terrence Malick

È finita domenica al cinema Utopolis la settima edizione del Festival del Film di Lussemburgo, che per la serata conclusiva ha schierato un peso massimo come Terrence Malick, giunto con il suo Song to Song, a qualche giorno di distanza dall’anteprima mondiale tenutasi al Festival SXSW di Austin.

I premi erano stati già consegnati la sera di venerdì, prima della proiezione di Django , il film diretto da Etienne Comar che ha inaugurato l’ultima Berlinale. Il Gran Premio è andato a The Other Side of Hope di Aki Kaurismäki, già vincitore a Berlino per la Miglior Regia e applaudito da critica e pubblico. A I Am Not Your Negro di Raoul Peck, altra opera proveniente dalla Berlinale, è stato assegnato il premio per il Miglior Documentario, mentre l’Associazione dei critici lussemburghesi (ALPC) ha portato sul podio la commedia tragica bulgara Glory di Kristina Grozeva e Petar Valchanov.

Questa settima edizione ha messo a segno un record di affluenza, per un totale di 29.300 visitatori e una crescita del 34% rispetto all’anno precedente, tanto che il LuxFilmFest può essere ormai considerato tra gli eventi imperdibili del calendario culturale lussemburghese. Sebbene si possa rimproverare qualche leggero intoppo organizzativo, le proiezioni nelle tre location si sono svolte regolarmente. In particolare, il padiglione sulla realtà virtuale e la mostra dedicata a Wes Anderson hanno attirato numerosi spettatori.

La selezione dei film - in concorso e non - che comprendeva diversi generi, dal documentario al film per bambini, è stata accolta come la migliore avuta finora. Tuttavia, negli ultimi giorni, sui media nazionali si è accesa una polemica per l’evidente assenza tra i film in competizione di pellicole prodotte in Lussemburgo. La controversia è stata alimentata da alcuni produttori locali che si sono sentiti sotto-rappresentati, soprattutto in confronto alla scorsa edizione del festival, che invece contava in concorso Voices from Chernobyl di Pol Cruchten, la coproduzione Sunset Song di Terence Davies e l’acclamato documentario Eldorado , diretto da Rui Eduardo Abreu, Thierry Besseling e Loïc Tanson. In ogni caso, otto film realizzati in Lussemburgo sono stati presentati in anteprima al festival: Ethel & Ernest (animazione), Richard the Stork (animazione), Storm, A Real Vermeer, Barrage , Bye Bye Germany , Mappamundi e Night of a 1000 Hours .

Alla cerimonia di chiusura, il governo e gli sponsor locali hanno confermato il proprio sostegno al LuxFilmFest, la cui ottava edizione è attesa dal 22 febbraio al 4 marzo 2018.

Di seguito la lista completa dei premi:

Gran Premio

The Other Side of Hope - Aki Kaurismäki (Finlandia/Germania)

Miglior Documentario

I Am Not Your Negro - Raoul Peck (Francia/Stati Uniti/Belgio/Svizzera)

Premio del Pubblico

Dark Night - Tim Sutton (Stati Uniti)

Premio della Critica ALPC

Glory - Kristina Grozeva, Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia)

Menzione Speciale

I Am Not Madame Bovary - Feng Xiaogang (Cina)

Premio della Giuria dei giovani

Sámi Blood - Amanda Kernell

Premio della Giuria dei bambini

Auf Augenhöhe - Evi Goldbrunner, Joachim Dollhopf (Germania)

Miglior Film per il pubblico infantile

Richard the Stork - Tobias Genkel, Reza Memari (Germania/Belgio/Lussemburgo/Norvegia)

