Paolo Sorrentino e Lenny Abrahamson per Pathé International

di Fabien Lemercier

15/05/2017 - Loro e The Little Strangers sbarcano nella line-up cannense, insieme a La Ch'tite famille di Dany Boon

Tre novità molto allettanti arrivano nella line-up di Pathé International per il Marché du Film del 70° Festival di Cannes (dal 17 al 28 maggio) con Loro dell’italiano Paolo Sorrentino, The Little Strangers dell’irlandese Lenny Abrahamson e La Ch'tite famille del francese Dany Boon.

Dopo Youth , La grande bellezza e This Must Be The Place , Pathé International fa squadra per la quarta volta con la star dei cineasti italiani, Paolo Sorrentino, e avvierà sulla Croisette le prevendite del suo nuovo lungometraggio: Loro. Un film che il regista (sei volte in concorso a Cannes con un premio della Giuria nel 2008 e Oscar del miglior film straniero nel 2014) girerà quest’estate e che sarà incentrato su Silvio Berlusconi (che sarà incarnato da Toni Servillo, attore feticcio di Sorrentino) e la sua corte, su una sceneggiatura scritta da lui con Umberto Contarello e con la produzione di Indigo Film.

Avvio di prevendite anche per The Little Strangers, in pre-produzione e che sarà il sesto lungometraggio dell’irlandese Lenny Abrahamson dopo Adam & Paul, Garage , What Richard Did , Frank e Room . Il cast riunisce Domhnall Gleeson, Ruth Wilson e Will Poulter. La sceneggiatura firmata da Lucinda Coxon è un adattamento del romanzo omonimo di Sarah Waters (pubblicato in Francia con il titolo L'indésirable) e racconta la storia di un uomo, figlio di una domestica, che si è costruito una vita tranquilla e rispettabile come medico di campagna. Ma nell’estate del 1947, viene chiamato a visitare un paziente a Hundreds Hall, dove sua madre ha lavorato. Il dominio è di proprietà della famiglia Ayres da più di due secoli, ma è in declino e i suoi abitanti, padre, figlio e figlia, sono ossessionati da qualcosa di minaccioso... La produzione è garantita dal duo Gail Egan - Andrea Calderwood per Potboiler e da Ed Guiney per Element Pictures.

Al mercato cannense, Pathé International tratterà anche per la commedia La Ch'tite famille di Dany Boon le cui riprese si svolgeranno da fine maggio a inizio agosto. Il cineasta e attore torna nell’universo che gli era valso 20,49 milioni di entrate in Francia e 245 M$ di dollari di incasso nel mondo con Giù al Nord (2008). Nel cast della sua nuova opera, il regista sarà affiancato da Laurence Arné Line Renaud, Valérie Bonneton, Guy Lecluyse, François Berléand e Pierre Richard. La sceneggiatura sarà incentrata su un designer di moda a Parigi, proveniente da una famiglia operaia del Nord, e che nasconde con vergogna le sue origini... Ma sua madre viene apposta a Parigi, dal Nord, per festeggiare i suoi 80 anni e si porta dietro una famiglia di diseredati che hanno un’idea in testa... La produzione è guidata da Pathé Films Services e Les Productions Du Ch’timi.

Pathé International continuerà sulla Croisette anche a lavorare su alcuni film in post-produzione come l'enigmatico Les dés en sont jetés (nuovo titolo, già Mektoub is Mektoub) di Abdellatif Kechiche (articolo), Les Gardiennes di Xavier Beauvois, La promesse de l'aube di Eric Barbier (articolo), Le Brio di Yvan Attal e il documentario La quête d'Alain Ducasse di Gilles de Maistre, senza dimenticare in pre-produzione il progetto (ancora senza titolo) di biopic che dirigerà l’inglese Andrew Haigh sul compianto e fiammante creatore di moda Alexandre McQueen.

(Tradotto dal francese)