Franceschini: "Prima dell'estate tutti i decreti attuativi della nuova legge cinema"

di Camillo De Marco

18/05/2017 - Il ministro della cultura incontra la stampa a Cannes. Su Cinecittà promette un ritorno alla proprietà pubblica e una cittadella che attragga gli investimenti stranieri

“Prima della pausa estiva tutti i venti decreti attuativi della nuova legge cinema saranno stati emanati”. Lo ha dichiarato ieri al Festival di Cannes il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, nel corso di un incontro con la stampa in apertura della 70° edizione del festival. Ad oggi, ha spiegato Franceschini, “si è concluso l’iter dei primi 6 decreti su Consiglio superiore, nuovo fondo cinema e audiovisivo, criteri per la nazionalità dei film. I 3 decreti riguardanti il tax credit sono stati inviati ai ministeri di riferimento, mentre ulteriori 5 decreti, tra cui la disciplina dei contributi automatici, selettivi e di promozione, saranno perfezionati alla fine della prossima settimana. Entro la fine di maggio, quindi, 14 decreti saranno stati emanati. Gli ultimi 6 decreti restanti, in corso di lavorazione, saranno adottati entro metà giugno. A partire dal mese di mese di luglio, sarà la volta dei decreti legislativi”.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Sul riassetto di Cinecittà Studios il ministro ha detto “stiamo lavorando a una nuova norma approvata dal Parlamento con la possibilità di un ritorno alla proprietà pubblica, con il coinvolgimento della Rai e quindi attraverso la costruzione di una cittadella del cinema e dell’audiovisivo, attrazione di investimenti stranieri con il tax credit”.