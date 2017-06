Roulez jeunesse per Julien Guetta

di Fabien Lemercier

06/06/2017 - Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte Rouan, Philippe Duquesne e Déborah Lukumuena nel cast. Una produzione SRAB e Rectangle venduta da Le Pacte

Primo ciak domani, mercoledì 7 giugno, per Roulez jeunesse di Julien Guetta, cineasta apprezzato per i suoi corti Le Vacant (in concorso a Clermont-Ferrand nel 2008), Les Ventres vides (presentato a Palm Springs e Montréal nel 2011), Mémère e Lana del Roy. Per il suo debutto nel lungometraggio, il regista, diplomato al dipartimento sceneggiatura della Fémis, ha riunito nel cast Eric Judor (attualmente nel cast di Problemos , ammirato in Steak , Wrong e Wrong Cops di Quentin Dupieux), Laure Calamy (visto alla Semaine de la Critique cannense in Ava , ma anche di recente in Aurore e in Victoria ), Brigitte Roüan (visto a Cannes in D'après une histoire vraie , ma anche in Mal de pierres e The Fighters ), Philippe Duquesne (Jamais contente , 9 mois ferme ) e Déborah Lukumuena (César 2017 del miglior ruolo secondario e premio Lumière della miglior promessa per Divines ).

Scritta da Dominique Baumard e Julien Guetta, la sceneggiatura è incentrata su Alex, 43 anni, che ripara auto nel garage che dirige con pugno di ferro sua madre, Antoinette. Un giorno, ripara la macchina di una giovane donna e passa la notte con lei, ma il mattino dopo lei scompare lasciandogli tra le braccia tre bambini. Tra la sua quotidianità al lavoro e le pressanti aspettative di Antoinette che vorrebbe vederlo più coinvolto nell’impresa di famiglia, Alex deve darsi una mossa se vuole aiutare i bambini a ritrovare la loro mamma.

Prodotto in delegato da Toufik Ayadi e Christophe Barral per SRAB Films, e da Edouard Weil per Rectangle Productions, Roulez jeunesse è coprodotto da France 2 Cinéma. Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il film è anche sostenuto dalle regioni Grand Est e Normandia, e dalle Sofica Cofinova e Cineventure. Il progetto è passato per Emergence e per gli Ateliers di Angers. Le sette settimane di riprese si svolgeranno fino al 22 luglio in Ile-de-France, a Sélestat e in Normandia. La distribuzione nelle sale francesi e le vendite internazionali saranno guidate da Le Pacte.

Ricordiamo che si tratta del terzo lungometraggio prodotto in delegato da SRAB Films dopo Le Petit Locataire e La vie de Château (leggi l'articolo - esce nelle sale francesi il 9 agosto).

