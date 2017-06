Mathias Pardo gira L'Echappée

di Fabien Lemercier

08/06/2017 - Joséphine Japy e Neukfeu protagonisti del primo lungometraggio di finzione del cineasta. Una produzione Chi-Fou-Mi che sarà distribuita da Mars

Cominciate il 26 maggio in Bretagna, le riprese di L'Echappée, primo lungometraggio di finzione cinematografica di Mathias Pardo, proseguono ora a Limoges. Nel cast spiccano Joséphine Japy (nominata al César e al Lumière 2015 della miglior promessa femminile per Respire ; apprezzata anche in Irréprochable ), il rapper Neukfeu (suo vero nome Ken Samaras, che ha esordito al cinema in Tout nous sépare di Thierry Klifa che uscirà nelle sale il prossimo novembre), Karidja Touré (nominata al César e al Lumière 2015 della miglior promessa femminile per Bande de filles ; oggi nelle sale ceche in Skokan di Petr Václav e mercoledì prossimo in Francia in Ce qui nous lie di Cédric Klapisch), Rod Paradot (César e Lumière 2016 della miglior promessa maschile per La Tête haute ; che ha anche girato in Luna di Elsa Diringer) e Denis Lavant (nominato al César 2013 del miglior attore per Holy Motors ; nelle sale il prossimo febbraio in La Nuit a dévoré le monde).

Scritta da Mathias Pardo e Romain Mazel, la sceneggiatura è incentrata sui personaggi di Tess e di Anatole. Appena maggiorenni, ma non del tutto adulti, non conoscono ancora l’amore. Anatole dorme dove capita aspettando un lavoro stabile, Tess sta per iniziare le classi preparatorie a Parigi. Un porto in declino sarà il teatro del loro incontro, come il simbolo di un paese che soffoca ma che ha ancora qualcosa da dire. Lui ha una tenda, lei un’auto: insieme solcheranno le strade e prolungheranno l’estate, per non dimenticare.

Prodotto da Hugo Sélignac e Vincent Mazel per Chi-Fou-Mi Productions, L'Echappée è coprodotto da NJJ Entertainment (società diretta dal magnate delle telecomunicazioni, Xavier Niel) e da Mars Films (che guiderà la distribuzione in Francia). Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il lungometraggio sarà in lavorazione fino all’11 luglio, e dopo la Bretagna e Limoges, la squadra sarà all’opera a Noirmoutier, Nantes e Parigi.

Chi-Fou-Mi ha attualmente in post-produzione Carnivores dei fratelli belgi Jérémie e Yannick Renier, M di Sara Forestier e Le Grand Bain di Gilles Lellouche (prodotto in delegato con Les Productions du Trésor).

(Tradotto dal francese)