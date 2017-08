Venezia e Toronto in vista per MK2

di Fabien Lemercier

22/08/2017 - In line-up brillano La Villa di Robert Guédiguian in lizza per il Leone d’Oro e i film di Sara Forestier, Joan Chemla e Mahamat-Saleh Haroun

Sull’onda del premio della miglior attrice ottenuto a Locarno da Isabelle Huppert per la sua performance in Madame Hyde di Serge Bozon (che proseguirà la sua carriera festivaliera a New York in autunno), la squadra di vendite internazionali di MK2 Films diretta da Juliette Schrameck e guidata da Fionnuala Jamison si prepara a entrare in azione alla 74a Mostra di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre) e al 42° Festival di Toronto (dal 7 al 17 settembre) con alcuni assi nella manica.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Tra questi spicca La Villa di Robert Guédiguian che sarà in corsa per il Leone d’Oro per la prima volta in una carriera segnata da presenze in competizione a Cannes (nel 2002 con Marie-Jo e i suoi due amori) dove ha presentato sette film in totale (tra cui Marius et Jeannette e Le nevi del Kilimangiaro al Certain Regard nel 1997 e nel 2011, o ancora L'Armée du crime fuori concorso nel 2009), a Berlino (Le passeggiate al Campo di Marte nel 2005 e Lady Jane nel 2008) e a San Sebastian (Mon père est ingénieur nel 2004 e A la place du coeur nel 1998, vincitore di un premio speciale della giuria). La Villa, 20° lungometraggio di Guédiguian che ha co-sceneggiato con Serge Valletti, ha come interpreti Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin,Yann Trégouët, Genevièvre Mnich e Fred Ulysse. Prodotto dal regista stesso e da Marc Bordure per Agat Films, il lungometraggio sarà distribuito il 29 novembre prossimo nelle sale francesi da Diaphana.

MK2 vende un altro titolo che avrà la sua prima mondiale sul Lido: M di Sara Forestier. Il primo lungometraggio da regista dell’attrice (che ha scritto la sceneggiatura e che è anche protagonista al fianco di Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud e Liv Andren) sarà mostrato alle Giornate degli Autori. Prodotto da Hugo Sélignac per Chi-Fou-Mi, il film sarà distribuito in Francia il 29 novembre da Ad Vitam.

Dopo Venezia, la squadra di vendite MK2 si trasferirà a Toronto dove punterà su Si tu voyais son coeur di Joan Chemla (con protagonisti Gael Garcia Bernal e Marine Vacth, Karim Leklou e Nahuel Perez Biscayart - prodotto da Pierre Guyard per Nord-Ouest Films e che sarà distribuito in Francia da Diaphana) che è stato selezionato nel programma competitivo Platform, e su Une saison en France del ciadiano Mahamat-Saleh Haroun (con Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire e Bibi Tanga; prodotto da Florence Stern per Pili Films e che sarà distribuito in Francia da Ad Vitam) che avrà la sua prima mondiale nella sezione Special Presentations.

Tra gli altri titoli venduti da MK2, sono da segnalare i prossimi film del cinese Jia Zhangke (Money & Love), del polacco Pawel Pawlikovski (Cold War - leggi l'articolo - vendite condivise con Protagonist Pictures), del francese Pierre Salvadori (Remise de peine - The Trouble With You: leggi l'articolo) e del giovane italiano Fulvio Risuleo (Look Up) e ancora i titoli scoperti a maggio a Cannes (Vers la lumière della giapponese Naomi Kawase, April’s Daughter del messicano Michel Franco e la coproduzione franco-tedesco-algerina En attendant les hirondelles di Karim Moussaoui).

(Tradotto dal francese)