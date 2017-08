Il nuovo film dal retrogusto nostalgico di Tassos Boulmetis, 1968, in post-produzione

di Vassilis Economou

22/08/2017 - Il popolare regista racconta uno storico evento del basket mondiale, che ha segnato la Grecia del secolo scorso

Quattordici anni dopo il grande successo di A Touch of Spice e due dopo Mythopathy , Tassos Boulmetis ritorna con un altro viaggio all'insegna della nostalgia negli eventi che hanno segnato la storia della Grecia del XX Secolo, intitolato semplicemente 1968. Il film segue il (fino a quel momento) più importante risultato nella storia del basket greco, quando la squadra AEK conquistò la Coppa delle Coppe, battendo lo Slavia Praga. La finale si disputò allo Stadio Panatinaiko il 4 aprile 1968, con un record di oltre 100.000 spettatori.

Boulmetis, che è anche autore della sceneggiatura, segue le storie personali di quanti hanno contribuito a questo storico risultato sportivo. Attraverso le storie individuali, il regista cerca di esplorare e rappresentare lo spirito di una squadra dietro un obiettivo comune, particolarmente importante in un periodo difficile e complicato per la società greca, in cerca di un riscatto attraverso la vittoria. Nel 1968, la neo-insediata dittatura militare si apprestava a celebrare il suo primo anniversario, nello stesso momento in cui l'intero sistema politico europeo stava per affrontare una crisi inaspettata e senza precedenti. Contemporaneamente, la guerra in Vietnam era in pieno svolgimento e Martin Luther King veniva assassinato lo stesso giorno della finale.

Il film ha iniziato le riprese in primavera ed è già passato per il montaggio di Lambis Haralambidis; la sua uscita è prevista nel 2018 in concomitanza con il 50o anniversario dell'evento rappresentato. Il cast include molti famosi attori greci, come Antonis Kafetzopoulos (Plato’s Academy ), Ieroklis Michaelidis, che ha recitato anche in A Touch of Spice, Stelios Mainas (Wednesday 04:45 ), Vasiliki Troufakou e Themis Panou (Miss Violence ). La fotografia è stata affidata al maestro Yiannis Daskalothanasis, mentre le musiche sono ancora una volta di Evanthia Reboutsika.

1968 è prodotto dalla Viewmaster Films (Kostas Lampropoulos e Giorgos Kyriakos), e la distribuzione nelle sale è affidata alla Feelgood Entertainment.

