Un candidato al Leone d'Oro per Doc & Film International

di Fabien Lemercier

22/08/2017 - La società francese vende Ex Libris - The New York Public Library di Frederick Wiseman e i nuovi film di Faouzi Bensaïdi e di Gaël Morel

Vento in poppa per la società francese di vendite Doc & Film International diretta da Daniela Elstner che potrà contare su tre titoli in vetrina alla 74a Mostra di Venezia (dal 30 agosto al 9 settembre 2017) e che svelerà Prendre le large di Gaël Morel (leggi l’articolo - con Sandrine Bonnaire protagonista - distribuzione in Francia l’8 novembre via Les Films du Losange) in prima internazionale nella sezione Special Presentations del 42° Festival di Toronto (dal 7 al 17 settembre), dopo aver creato l’evento a Locarno sulla Piazza Grande con Lola Pater di Nadir Moknèche.

A Venezia, Doc & Film International venderà Ex Libris - The New York Public Library del celebre documentarista americano Frederick Wiseman (che passerà poi per il programma TIFF Docs a Toronto e sarà distribuito in Francia il 1° novembre da Météore Films) che accede per la prima volta in competizione, la coproduzione franco-marocchina Volubilis di Faouzi Bensaïdi che sarà presentato alle Giornate degli Autori (dove il cineasta, premiato al Certain Regard cannense nel 2003 con Mille mesi, aveva presentato WWW: What a Wonderful World nel 2006) e il documentario Ryuichi Sakamoto: Coda di Stephen Nomura Schible, una produzione che associa Giappone e Stati Uniti che avrà la sua prima mondiale in selezione ufficiale fuori concorso.

Tra gli altri titoli della nutritissima line-up Doc & Film, si segnala il proseguimento delle prevendite per la serie TV Coincoin et les Z'inhumains (Coincoin and the Extra-humans) di Bruno Dumont (sequel di P'tit Quinquin ) le cui riprese termineranno il 15 settembre, e per il prossimo documentario ancora senza titolo di Nicolas Philibert (regista fra gli altri di Essere e avere).

(Tradotto dal francese)