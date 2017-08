Mario Martone gira Capri - Batterie

di Vittoria Scarpa

24/08/2017 - Il nuovo film del regista napoletano è una coproduzione italo-francese con protagonista Marianna Fontana, rivelazione di Indivisibili

Sono cominciate le riprese del film Capri - Batterie di Mario Martone, con protagonista la giovane Marianna Fontana, rivelazione di Indivisibili . Il nuovo lungometraggio del regista de Il giovane favoloso e Noi credevamo è una coproduzione italo-francese, di Indigo Film con Rai Cinema per l’Italia e Pathé per la Francia, con il contributo della Regione Campania.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Scritta da Martone con Ippolita di Majo, la sceneggiatura ruota attorno allo slancio utopistico di alcuni giovani che il destino concentra nell'isola omerica di Capri. Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di nordeuropei ha trovato su quest'isola il luogo ideale per la propria ricerca nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua forte identità, che si incarna in una ragazza, una capraia di nome Lucia (Marianna Fontana). Il film narra l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu (Reinout Scholten van Aschat) e il giovane medico del paese (Antonio Folletto). E narra di un'isola unica al mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che all'inizio del Novecento ha attratto chiunque fosse spinto da ideali di libertà e di progresso, come i russi che Maxsim Gorkij, esule a Capri, preparava alla rivoluzione.

Le riprese di Capri - Batterie dureranno otto settimane e si svolgeranno a Capri e nel Cilento, con direttore della fotografia Michele D’Attanasio (Lo chiamavano Jeeg Robot e Veloce come il vento , tra i suoi ultimi lavori). Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e le vendite internazionali saranno gestite da Pathé International.