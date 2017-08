L'Insulte punta di diamante per Indie Sales

di Fabien Lemercier

28/08/2017 - Il film di Ziad Doueiri è in lizza per il Leone d’Oro veneziano ed è selezionato a Toronto, dove sarà proiettato anche Le Prix du succès

Per la seconda volta nella sua giovane storia (cominciata a maggio 2013), la società francese di vendite internazionali Indie Sales conta nella sua line-up un candidato al Leone d'Oro. Dopo Rabin, The Last Day nel 2015, tocca stavolta alla coproduzione franco-libanese L'Insulte di Ziad Doueiri concorrere alla 74a Mostra di Venezia che comincia mercoledì. Il nuovo film del regista di West Beirut (Quinzaine des réalisateurs 1998), Lila dice (in concorso al Festival di Sundance 2005) e The Attack (menzione speciale a San Sebastian nel 2012) avrà la sua prima mondiale giovedì 31 agosto al Lido prima di raggiungere il 42° Festival di Toronto (dal 7 al 17 settembre) dove sarà proiettato nella sezione Contemporary World Cinema. Prodotto in delegato dalle strutture francesi Tessalit Productions (Jean Bréhat e Rachid Bouchareb) e Rouge International (Julie Gayet e Nadia Turincev), L'Insulte è coprodotto dai belgi di Scope Pictures, i libanesi di Douri Film e gli americani di Ezekiel Film Limited e Cohen Media Group. Sarà distribuito in Francia da Diaphana.

A Toronto, Indie Sales punterà anche su Le Prix du succès di Teddy Lussi-Modeste che avrà la sua prima internazionale nel programma Special Presentations. Interpretato da Tahar Rahim, Roschdy Zem e Maïwenn, il lungometraggio prodotto da Jean-Christophe Reymond per Kazak Production sarà lanciato nelle sale francesi questo mercoledì 30 agosto da Ad Vitam e sarà in vetrina pure al 65° Festival di San Sebastian (dal 22 al 30 settembre) nella sezione competitiva Nuovi Registi.

La squadra di Nicolas Eschbach (affiancato da Clémentine Hugot) proseguirà inoltre a Toronto le vendite di Arrhythmia di Boris Khlebnikov, scoperto in concorso a Karlovy Vary e vincitore del premio del miglior attore. Produzione che associa Russia, Finlandia e Germania, il film sarà proiettato in Canada nella sezione Contemporary World Cinema.

Indie Sales organizzerà poi a Toronto una proiezione di mercato per Salyut- 7 di Kim Shupenko la cui uscita il 12 ottobre prossimo si annuncia come la più grande dell’anno in Russia.

In line-up figurano infine i film in post-produzione Comme des garçons (Let The Girls Play) di Julien Hallard (già Les filles de Reims - leggi l'articolo - sarà distribuito in Francia da Mars Films) e La Belle et la belle (When Margaux Meets Margaux) di Sophie Fillières (articolo - con Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer e Melvil Poupaud - distribuzione in Francia: Memento Films), il titolo d’animazione Another Day of Life di Raúl de La Fuente (uscita nel primo semestre 2018 - coprodotto da Polonia, Spagna, Benelux, Germania e Ungheria; un’immersione nel 1975 in Angola nel solco del grande reporter polacco Ryszard Kapuscinski) e One Step Behind the Seraphim di Daniel Sandu (articolo) che uscirà nelle sale rumene il 22 settembre. Il tutto senza dimenticare, fra gli altri film terminati, Corporate di Nicolas Silhol che ha totalizzato in primavera 1,6 M€ di incasso nelle sale francesi prima di partecipare in concorso a Karlovy Vary.

