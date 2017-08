Il 65º Festival di San Sebastián completa la sua Sezione Ufficiale

di Alfonso Rivera

29/08/2017 - Cinque produzioni europee e una argentina si aggiungono ai titoli già annunciati che si contenderanno, a fine settembre, la preziosa Conchiglia d’Oro della manifestazione spagnola

Il Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián si terrà dal 22 al 30 settembre e già brilla la sua Sezione Ufficiale cui parteciperanno film annunciati nelle settimane passate (leggi la news) e che ieri ha completato l’annuncio dei suoi ultimi arrivi. Si aggiungono così alla corsa alla Conchiglia d’Oro, massimo riconoscimento della manifestazione, titoli europei come La douleur, adattamento delle memorie belliche di Marguerite Duras diretto dal francese Emmanuel Finkiel (Je ne suis pas un salaud ), con il trio Mélanie Thierry, Benoît Magimel e Benjamin Biolay nei panni del tormentato protagonista.

Conta su una produzione francese e su uno sfondo bellico anche il film The Captain, co-finanziato con Germania e Polonia e firmato dal cineasta tedesco Robert Schwentke, che torna a lavorare nel suo paese dopo una fortunata carriera commerciale a Hollywood. E’ una coproduzione francese (e belga) pure il satirico Ni juge, ni soumise, diretto dal duo formato da Jean Libon e Yves Hinant (creatori della serie documentaria Strip-Tease), che analizza i torbidi retroscena della giustizia.

Pororoca, terzo lungometraggio di Constantin Popescu (Principles of Life ), è una coproduzione tra Francia e Romania che racconta la destabilizzazione di un nucleo familiare quando scompare bruscamente uno dei suoi membri. Due registe completano infine le 18 pellicole in concorso nella sezione ufficiale della manifestazione basca: l’argentina Anahí Berneri, con Alanis, ritratto di una giovane madre che fa la prostituta; e la polacca Urszula Antoniak, con il suo quarto film, coprodotto dai Paesi Bassi, Beyond Words, o come la vita di un vincente viene stravolta dall’inaspettata visita di suo padre, con cui non aveva quasi più rapporti: il passato torna a tormentarlo.

Nuovi titoli della Sezione Ufficiale in concorso:

La douleur - Emmanuel Finkiel (Francia)

The Captain - Robert Schwentke (Germania/Polonia/Francia)

Ni juge, ni soumise - Jean Libon e Yves Hinant (Francia/Belgio)

Pororoca - Constantin Popescu (Francia/Romania)

Beyond Words - Urszula Antoniak (Polonia/Paesi Bassi)

Alanis - Anahí Berneri (Argentina)

(Tradotto dallo spagnolo)