Superlópez diventa di carne e ossa

di Alfonso Rivera

30/08/2017 - Il famoso fumetto di Jan viene trasposto al cinema sotto la direzione di Javier Ruíz Caldera, con sceneggiatura del duo Cobeaga/San José e con protagonista Dani Rovira

Tutto sembra indicare che Superlópez, le cui riprese sono cominciate lo scorso 5 luglio e si svolgeranno per undici settimane a Barcellona e dintorni, sarà un successo di botteghino, poiché ne ha tutte le carte in tavola: adattamento – molto libero – sul grande schermo del famoso fumetto di Jan (pseudonimo del disegnatore Juan López Fernández), ha per protagonista l’attore più carismatico della penisola iberica, Dani Rovira, il tandem Borja Cobeaga e Diego San José – responsabili della hit Ocho apellidos vascos e del suo sequel – alla sceneggiatura, e dietro la cinepresa Javier Ruíz Caldera, che ha già portato al cinema un altro personaggio di fumetto, Anacleto: agente secreto .

Completano il cast stellare di questo atteso film l’instancabile Maribel Verdú (attrice eclettica vista poche settimane fa in Abracadabra di Pablo Berger), l’ubiqua Alexandra Jiménez (che ha già lavorato con Ruiz Caldera in Anacleto: agente secreto) e il sempre divertente Julián López, comico che ha brillato in un indimenticabile ruolo secondario in No controles , secondo film da regista di Borja Cobeaga.

Nei ruoli secondari di questa sotria che è nata, negli anni Settanta, parodiando il mitico Superman – su un bambino del pianeta Chitón che atterra in Catalogna a bordo di un meteorite e finisce per lavorare come contabile in un grigio ufficio – i sempre efficaci Gracia Olayo (che lancia a settembre la versione cinematografica del musical La llamada - leggi la news), Gonzalo de Castro e Pedro Casablanc (nominato al Goya per il suo ruolo nei panni del politico corrotto Luis Bárcenas in B ).

Superlópez è una produzione di Telecinco Cinema, Zeta Cinema e La Gran Superproducción AIE, con la partecipazione di Mediaset España e Movistar +. Della sua distribuzione nelle sale, quando uscirà a Natale 2018, si occuperà Buenavista International.

(Tradotto dallo spagnolo)