Il Love & Anarchy di Helsinki celebra il suo 30° anniversario

di Jorn Rossing Jensen

14/09/2017 - La più grande vetrina cinematografica della Finlandia pubblica un libro e proietta una serie di classici del festival, oltre al suo ricco programma di oltre 200 corti

Giunto al suo 30° anniversario, l’Helsinki International Film Festival: Love & Anarchy – la più grande vetrina cinematografica della Finlandia – apre oggi il programma di quest’anno con la presentazione di un libro sulla storia del festival e proiettando una serie di classici del festival al cinema Orion dell’Istituto Nazionale dell’Audiovisivo. “Leggendo il libro, ci si chiederà come i membri fondatori del festival possano essere ancora vivi”, ha detto il direttore esecutivo del festival, Anna Möttölä. 30 Years of Love and Anarchy è scritto dai giornalisti finlandesi Kalle Kinnunen e Laura Lehtinen.

I classici del festival includono Mysterious Skin (2004) del regista americano Gregg Araki, Hard Boiled (1992) del filmmaker cinese John Woo, e Pulp Fiction (1994) e Il giardino delle vergini suicide (1999) rispettivamente dei registi americani Quentin Tarantino e Sofia Coppola, che furono presentati in prima finlandese al Love & Anarchy. Intanto, l’Allas Sea Pool invita il pubblico alle proiezioni open-air di film come La pelle che abito (2011) del regista spagnolo Pedro Almodóvar, Beasts of the Southern Wild (2011) del filmmaker americano Benh Zeitlin e Frances Ha (2012) del suo omologo Noah Baumbach. Il Sea Pool si aggiunge alle nove sale di Helsinki che ospitano il festival.

Chiamami col tuo nome del regista italiano Luca Guadagnino apre il programma di questa edizione anniversaria, mentre The Square del filmmaker svedese Ruben Östlund – vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes quest’anno e candidato svedese per la nomination all’Oscar del miglior film in lingua straniera – chiuderà il festival.

The Punk Voyage dei registi finlandesi J-P Passi e Jukka Kärkkäinen, un documentario sulla punk band finnica Pertti Kurikan Nimipäivät, i cui membri sono musicisti disabili, avrà la sua prima mondiale nella sezione Gala. L’attore danese Pilou Asbæk, che recita nel prossimo film del regista finlandese Arto Halonen The Guardian Angel, riceverà il primo Nordic Flair Award del festival. Asbæk, noto anche per i suoi ruoli nella serie tv britannico-americana Il trono di spade e la serie danese Borgen, sarà nella sezione Spotlight.

Il direttore del Festival di Cannes Thierry Frémaux presenterà il suo documentario Lumière! L’aventure commence , sui fratelli Lumière, e il regista italo-americano Jonas Carpignano sarà a Helsinki con il suo A Ciambra . Inoltre, la regista giapponese Naoko Ogigami è attesa con il suo Kamome Diner. Il festival presenterà tre film contro la censura russa: Loveless di Andrey Zvyagintsev, Closeness di Kantemir Balagov e il selezionato a Cannes A Gentle Creature di Sergei Loznitsa, che segue una donna che cerca disperatamente suo marito all’interno del sistema carcerario russo.

Il cinema britannico è rappresentato da The Party di Sally Potter, e quello francese dal film selezionato a Cannes di François Ozon L'Amant double . Human Flow del regista cinese Ai Weiwei arriva direttamente da Venezia, dove era in concorso anche Three Billboards Outside Ebbing, Missouri del regista britannico Martin McDonagh.

Organizzato per la prima volta, Cut to the Chase - L&A Shorts proietterà più di 200 corti divisi in 34 categorie, comprese le produzioni locali – come il premiato a Cannes The Ceiling del regista finlandese Teppo Airaksinen – oltre a retrospettive dei lavori della regista finnica Rosa Liksom e della filmmaker svedese Amanda Kernell.

(Tradotto dall'inglese)