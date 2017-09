Fack ju Göhte 3 si prepara per un nuovo anno scolastico

di Bénédicte Prot

28/09/2017 - La terza e ultima parte della famosissima serie di commedie di Bora Dagtekin all’assalto del sistema scolastico tedesco; da poco uscito il trailer

Ora che le scuole hanno ripreso la loro attività, sono i cinema che si preparano al rientro a scuola della turbolenta troupe di Fack ju Göhte 3, terzo e ultimo capitolo della saga Un prof pas comme les autres nel titolo francese, una trilogia politicamente scorretta scritta e diretta da Bora Dagtekin, i cui primi due capitoli hanno visto la presenza di più di 15 milioni di spettatori, entrando a far parte dei film tedeschi più popolari di tutti i tempi. In attesa del 26 ottobre, data di lancio prevista da Constantin, produttore e distributore del film, il trailer e il manifesto di Fack ju Göhte 3 sono stati svelati qualche giorno fa.

Il rapinatore di banche Zeki Müller (Elyas M'Barek), diventato per una serie di strane circostanze professore alla scuola media e al liceo Goethe dopo essere uscito di prigione, si ritrova di nuovo al centro di mirabolanti peripezie che coinvolgono due cani, Superman e Faust 2, cercando allo stesso tempo di far ottenere il diploma tra mille difficoltà a Chantal (Jella Haase), Danger (Max von der Groeben), Zeynep (Gizem Emre), Burak (Aram Arami) e al resto della classe. Pieno di impegni, così come la preside Gudrun Gerster (Katja Riemann), esplorerà dei metodi poco convenzionali di natura veterinaria che non incontreranno molto il gusto della sua nuova collega Biggi Enzberger (Sandra Hüller, da Vi presento Toni Erdmann ).

La grande troupe del film, che comprende anche il direttore della fotografia Markus Nestroy, la scenografa Eva Maria Stiebler (già responsabile del set di Un prof pas comme les autres 2) e la costumista Eva Maria Stiebler (che si è occupata dell’intera trilogia), ha girato le riprese dal 28 marzo al 18 giugno a Monaco e dintorni.

Il progetto Fack ju Göhte 3 ha ricevuto il sostegno del fondo regionale bavarese FilmFernsehFonds Bayern (1.2 milioni di euro), del Medienboard Berlin-Brandenburg (500.000 euro) e dell’FFA-Organismo di regolamentazione del cinema tedesco (700.000 euro).

(Tradotto dal francese)