Liberami trionfa all’Astra Film Festival

di Stefan Dobroiu

24/10/2017 - Tra i vincitori anche documentari da Polonia, Romania, Israele e Cina

La 24esima edizione dell’Astra Film Festival (16-22 ottobre, Sibiu), il più grande evento rumeno dedicato ai documentari, si è conclusa con una cerimonia di gala che ha visto la premiazione di Liberami di Federica Di Giacomo a Miglior Documentario Internazionale. The Dead Nation di Radu Jude si è aggiudicato il Premio per il Miglior Documentario Rumeno, mentre Communion di Anna Zamecka ha ricevuto il Premio per il Miglior Documentario dell’Europa Centrale e Orientale.

Uno degli eventi più seguiti quest’anno è stata la proiezione di Rainbow Bubbles, film diretto da Iosif Demian nel 1982, mai distribuito a causa della censura comunista. Per il suo lavoro di regista e direttore della fotografia, è stato assegnato a Demian il Premio Eccellenza.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori:

Miglior Documentario Internazionale

Liberami - Federica Di Giacomo (Italia/Francia)

Menzione Speciale

Another Year - Shengze Zhu (Cina)

Miglior Documentario dell’Europa Centrale e Orientale

Communion - Anna Zamecka (Polonia)

Miglior Documentario Rumeno

The Dead Nation - Radu Jude (Romania)

Premio per la Miglior Ricerca in un Documentario

Shindy Music - Andrei Nicolae Teodorescu (Romania)

Miglior Ricerca in un Documentario – Secondo Premio

Phoenixxx - Mihail Gavril Dragolea (Romania)

Miglior Documentario per la Scuola

Education - Emi Buchwald (Polonia)

Miglior Regia in un Documentario per la Scuola

Urban Cowboys - Pawel Ziemilski (Polonia)

Miglior Cortometraggio Documentario

Homecoming - Noam Sobovitz (Israele)

Premio Eccellenza

Iosif Demian

(Tradotto dall'inglese)