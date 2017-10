Eurimages sostiene 30 nuove coproduzioni

di Cineuropa

25/10/2017 - Tra i selezionati, i nuovi film di Joachim Lafosse, Tudor Giurgiu e Petar Valchanov e Kristina Grozeva

In occasione della sua 148a riunione tenutasi a Skopje dal 16 al 20 ottobre 2017, il Comitato di direzione del Fondo Eurimages del Consiglio d'Europa ha deciso di finanziare i progetti di 22 film, 7 documentari e 1 film d'animazione per un totale di 5.598.535€.

La quota di progetti eleggibili di registe donne esaminati alla 148a riunione del Comitato di direzione di Eurimages era del 32%, e il 35% di questi progetti, in relazione al numero totale di quelli presentati, ha ricevuto il supporto finanziario, per un valore di 1.990.78€ (il 36% del supporto finanziario stanziabile).

La lista dei progetti:

The Extraordinary Voyage of Marona - Anca Damian (Romania/Francia/Belgio) (€432.000) (film d'animazione)

Frem - Viera Cakányová (Repubblica Ceca/Slovacchia) (€53.000) (documentario)

Coupe Confused - Mischa Kamp (Paesi Bassi/Germania) (€200.000)

The Unfinished Portrait of Clara Bellini - Namik Ajazi (Albania/Italia) (€71.268)

Girls of the Sun - Eva Husson (Francia/Belgio/Georgia) (€500.000) (leggi la news)

Baltic New Wave - Audrius Stonys, Kristine Briede (Lettonia/Lituania/Estonia) (€70.000) (documentario)

Ingmar Bergman-Legacy of a Defining Genius - Margarethe Von Trotta, Felix Moeller (Germania/Francia)(€86.000) (documentario)

Sisters - Emin Alper (Turchia/Germania/Paesi Bassi/Grecia) (€180.000)

The End of Emma Peeters (as We Know Her) - Nicole Palo (Belgio/Canada) (€71.268)

God Exists, her Name is Petrunija - Teona Strugar Mitevska (Macedonia/Belgio/Croazia) (€224.000)

Father - Srdan Golubovic (Serbia/Francia/Germania/Croazia/Slovenia) (€240.000)

Sweetness in the Belly - Zeresenay Mehari (Irlanda/Canada) (€480.000)

Fugue - Artemio Benki (Repubblica Ceca/Francia/Argentina/Austria) (€100.000) (documentario)

43 - Dito Tsintsadze (Russia/Georgia) (€120.000)

Core of the World - Natalia Meschaninova (Russia/Lituania) (€130.000)

Negative Numbers - Uta Béria (Georgia/Francia/Italia) (€86.000)

The Factory - Yuri Bykov (Russia/Francia/Armenia) (€200.000)

Digger - Georgis Grigorakis (Grecia/Francia) (€100.000)

Tailor - Sonia Liza Kenterman (Grecia/Germania/Belgio) (€165.000)

Jumpman - Ivan Tverdovsky (Russia/Irlanda/Lituania/Francia) (€200.000)

Open Door - Florenc Papas (Albania/Macedonia) (€45.000)

Keep Going - Joachim Lafosse (Belgio/Francia) (€460.000)

Outside - Michal Hogenauer (Repubblica Ceca/Lettonia/Paesi Bassi) (€120.000)

Epicentro - Hubert Sauper (Austria/Francia) (€190.000) (documentario)

Photograph-Women - Ester Sparatore (Francia/Belgio/Italia) (€100.000) (documentario)

The Hummingbird Project - Kim Nguyen (Canada/Belgio) (€360.000)

In the Beat of a Heart - Tudor Giurgiu ((Romania/Spagna/Repubblica Ceca) (€250.000) (leggi la news)

Exemplary Behaviour - Audrius Mickevicius (Lituania/Bulgaria) (€50.000) (documentario)

What a Country! - Vinko Bresan (Croazia/Serbia/Polonia) (€240.000)

The Father - Petar Valchanov, Kristina Grozeva (Bulgaria/Grecia) (€75.000)