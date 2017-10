Al via le riprese di Berlin, I Love You

di Birgit Heidsiek

26/10/2017 - Dopo Paris, je t’aime e New York, I Love You, il film antologico ruota intorno a dieci storie d’amore poetiche e bizzarre ambientate nella capitale tedesca

Per il film antologico Berlin, I Love You, che sta girando le riprese nella capitale tedesca, la regista Massy Tadjedin (Last Night ) ha messo insieme un cast internazionale di altissimo livello composto da Helen Mirren (The Queen ), Keira Knightley (Pirati dei Caraibi) e Mickey Rourke (The Wrestler). Dopo Paris, je t’aime (2006) e New York, I Love You (2009), dieci storie d’amore poetiche e bizzarre vengono messe insieme per fornire un ritratto della meravigliosa città di Berlino.

Tra i registi scritturati per scrivere questa lettera d’amore cinematografica per una città nuovamente divisa troviamo Dennis Gansel (The Wave ), Fernando Eimbcke (Sul lago Tahoe), Dani Levy (Go for Zucker! ), Peter Chelsom (Hector and the Search for Happiness ), Dianna Agron (Glee), gli esordienti Justin Franklin e Daniel Lwowski, e Til Schweiger (Head Full of Honey ). Tutti gli episodi saranno interconnessi. Con la direzione di Josef Rusnak (Il tredicesimo piano), l’intero cast comparirà in episodi dalla trama intercorrelata con le storie precedenti. Tra gli altri attori: Diego Luna (Blood Father ), Patrick Dempsey (Bridget Jones’s Baby ), Jim Sturgess (Kidnapping Mr Heineken ), Dianna Agron, Rafaëlle Cohen (La bella e la bestia), Patrick Schwarzenegger (Midnight Sun), Jenna Dewan-Tatum (Step Up), Toni Garrn (You Are Wanted), Sibel Kekilli (Il trono di spade), Hannelore Elsner (Cherry Blossoms ) e Robert Stadlober (Taxi ).

Berlin, I Love You è stato prodotto da Claus Clausen, Edda Reiser (Walk on Water Films) e Josef Steinberger (Rheingold Films), con la coproduzione di Alice De Sousa (Galleon Films) e Skady Lis (Getaway Pictures). Il produttore esecutivo è Emmanuel Benbihy, che ha lanciato la serie “Cities of Love” con i già citati Paris, je t’aime e New York, I Love You.

Con il supporto di Medienboard Berlin-Brandenburg e del German Federal Film Fund, le riprese di Berlin, I Love You continueranno fino a metà novembre. Le vendite internazionali sono gestite dalla società americana Highland Film Group.

(Tradotto dall'inglese di Giulia Gugliotta)