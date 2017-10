Władysław Pasikowski gira Pitbull: The Last Pig a Varsavia

di Ola Salwa

26/10/2017 - Il regista di culto polacco riprende l’action-drama di successo di Patryk Vega

Varsavia deve affrontare una nuova ondata di criminalità e violenza e la polizia locale comincia ad indagare tra le bande criminali per trovare l’assassino di un loro collega. Gli abili e problematici agenti di polizia Majami, Despero, Metyl e Quantico dovranno affrontare non solo gruppi criminali organizzati, ma anche la burocrazia che paralizza il loro lavoro alla centrale. Questa è la trama di Pitbull: The Last Pig (Pitbull. Ostatni pies), le cui riprese sono iniziate a Varsavia, questo mese. Questa pellicola, che segue il successo di Pitbull (diventato anche a una serie TV)e i sequel Pitbull: New Orders e Pitbull: Dangerous Women , riporterà davanti agli occhi del pubblico il cast degli ultimi film. Gli attori principali sono Marcin Dorociński (Pitbull, Rose , Small Town Killers ), Piotr Stramowski (Pitbull: New Orders), Krzysztof Stroiński (Walser , Fear of Falling), Rafał Mohr (Three Sisters T , Il ragno rosso ) e la pop star Dorota “Doda” Rabczewska (With a Warm Heart ). Sia Dorociński che Stramowski si erano già fatti conoscere per le loro performance nei film di Vega.

La regia di questa nuova puntata della serie Pitbull è stata affidata a Władysław Pasikowski,che ne ha anche firmato la sceneggiatura. Nei primi anni Novanta, si è imposto come regista polacco di culto con Pigs e Pigs 2: The Last Blood. Questi oscuri drammi polizieschi hanno introdotto un nuovo stile di regia e personaggi innovativi nel cinema polacco dopo la caduta del comunismo e hanno lanciato l’attore Bogusław Linda (Afterimage ). Pasikowski ha poi diretto la serie televisiva Cop, con cui ha dimostrato il suo talento nella narrazione di genere. È stato anche coscenegiatore di Katyń di Andrzej Wajda. “Stare sul set di Pitbull 3 è un po’ come accettare la più grande sfida della tua vita”, ha detto Pasikowski durante una conferenza stampa. “Dovrò essere all’altezza dell’enorme successo di botteghino degli ultimi film della serie Pitbull e della leggendaria serie TV del 2005”, ha aggiunto.

Le riprese si concluderanno il 2 dicembre, dopo 35 giorni. Eryk Stępień (Pitbull: New Orders, Pitbull: Dangerous Women) produce il film e Kino Świat è il distributore tedesco. L’uscita nelle sale dell’action-drama di Pasikowski è prevista per il 2018.

(Tradotto dall'inglese)