Sebastian Godwin termina le riprese di The Visitor nel North Norfolk

di Kaleem Aftab

03/11/2017 - Aisling Loftus, Tom Goodman-Hill, Raffiella Chapman, Hattie Gotobed e Lukas Rolfe nel cast del primo lungometraggio del regista

Si sono concluse le riprese del primo lungometraggio dell'autore e regista Sebastian Godwin, The Visitor. Il dramma disturbante con Aisling Loftus (Pride and Prejudice and Zombies , Mr Selfridge), Tom Goodman-Hill (The Imitation Game , Humans), Raffiella Chapman (La teoria del tutto , Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children), Hattie Gotobed (Beast , Game of Thrones) e Lukas Rolfe (Fury, Will) racconta la storia di una giovane donna che va a trovare la famiglia dell'uomo che ha da poco sposato; lì comincia a rendersi conto che i suoi bambini hanno un modo di comportarsi sempre più strano.

Prodotto da Hugo Godwin, il film è interamente ambientato in una casa di campagna nel North Norfolk, dove si rivelano l'orrore e la tensione di sinistre dinamiche familiari. Si tratta del secondo film realizzato con una serie di finanziamenti destinati a supportare filmmaker alle prime armi, attraverso il programma Microwave del Film London, con il sostegno del BFI (utilizzando i fondi della Lotteria nazionale) e di BBC Films. The Visitor è prodotto in associazione con Ian Sharp e Emma Dutton di Sharp House e Andy Brunskill di SUMS Film and Media Ltd.

Per The Visitor, i fratelli Godwin tornano a collaborare, dopo aver già prodotto un certo numero di cortometraggi, tra cui The Rain Horse (2008) e The Girls, nominato ai BIFA. Hugo Godwin ha all'attivo anche la produzione del documentario Ten Billion e Frankenstein and the Vampire per la BBC 2.

Sebastian Godwin si è laureato alla scuola nazionale di cinema a Lodz (Polonia), mentre Hugo Godwin sta attualmente lavorando a una serie di progetti che vanno dal dramma al documentario, tra cui un eco-thriller ambientato a Panama con Peter Webber (Wilder Films); un adattamento del racconto biografico Cold Blood di Richard Kerridge, con David Belton (CrossDay Films); e un film ispirato al best seller mondiale Il motivo per cui salto, con Runaway Fridge.

Godwin sostiene che The Visitor fonderà le atmosfere di film come Dogtooth di Yorgos Lanthimose Swimming Pool di Francois Ozon con la tensione viscerale assoluta di Straw Dogs di Sam Peckinpah e Funny Games di Michael Haneke. Interamente girato in un'unica location, The Visitor lascerà inquieto e pensieroso chi andrà a vederlo.

