Jan Ole-Gerster gira Lara

di Bénédicte Prot

15/11/2017 - Il regista di Oh Boy ritrova l’attore Tom Schilling e affida il ruolo principale all’eccellente Corinna Harfouch

Dopo il successo del suo primo lungometraggio, Oh Boy , coronato da sei premi Lola del cinema tedesco e molto apprezzato all’estero, Jan-Ole Gerster ritrova la location berlinese e l’attore Tom Schilling per il suo nuovo film Lara, nel quale ha affidato il ruolo da protagonista a Corinna Harfouch (La caduta , Profumo - Storia di un assassino ). La troupe, che comprende anche il direttore della fotografia di Tom Tykwer, Frank Griebe, proseguirà le riprese, dopo Berlino, a Lipsia e a Weimar.

Lara, prodotto da Marcos Kantis per la Schiwago Film, in coproduzione con le emittenti RBB, BR Bayerischer Rundfunk e ARTE, racconta il giorno del sessantesimo compleanno di Lara Jenkins, che comincia, come tutti gli altri, con una tazza di tè e una sigaretta, ma che proseguirà in maniera imprevista. È, infatti, un grande giorno anche per suo figlio Viktor, che dovrà dare un grande saggio di piano dove suonerà per la prima volta una sua composizione. Tuttavia, non ha invitato la madre, soltanto suo papà Paul e la sua nuova fidanzata. Lara è riuscita comunque a ottenere gli ultimi biglietti del concerto, una sorta di regalo per se stessa. Il suo piano architettato con cura prenderà, però, una piega inaspettata.

La sceneggiatura del film, scritta dallo sloveno Blaž Kutin esviluppata nell’ambito del Torino Film Lab, ha ottenuto il Premio Media New Talent dell’Unione europea. Il cast comprende anche Maria Dragus, Volkmar Kleinert, Rainer Bock, Gudrun Ritter, Barbara Philipp, Tina Pfurr e Friederike Kempter.

Kalle Friz, direttore generale di StudioCanal Allemagne, che lancerà il film nelle sale l’anno prossimo, ha commentato: “Era da Oh Boy che il cinema tedesco aspettava con impazienza un altro film di Jan Ole Gerster perché è senza dubbio uno dei migliori nuovi talenti della regia. Racconta come nessuno le relazioni umane, con un umorismo fine, grande autenticità e molto cuore”.

Lara può contare sul sostegno del fondo regionale Medienboard Berlin-Brandenburg (600.000 euro), di FFA e di DFFF. Le vendite internazionali del film saranno gestite da Beta Cinema.

(Tradotto dal francese da Michael Traman)