Tra creazione e industria: l’arte del corto al Torino Short Film Market

di Vittoria Scarpa

15/11/2017 - La 2a edizione del primo mercato del cortometraggio in Italia si terrà durante il 35° Torino FF. In programma, pitch, proiezioni di mercato e un incontro con Paolo Genovese

E’ l’unico mercato della forma breve in Italia e il principale evento industry del corto, “una sorta di cerniera tra giovane creazione e industria audiovisiva”, come lo definisce il suo ideatore, il direttore del Centro Nazionale del Cortometraggio Jacopo Chessa. Torna per il secondo anno il Torino Short Film Market (TSFM), da mercoledì 29 novembre a venerdì 1 dicembre prossimi, durante il 35° Torino Film Festival. Un luogo dove scoprire gli ultimi corti internazionali e italiani, dove sviluppare progetti di cortometraggi e contenuti digitali e dove conoscere i talenti che dal corto stanno per approdare al lungo o alle serie TV.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

“Nell’idea del TSFM il cortometraggio è sia un’opera compiuta, e come tale oggetto di vendita e distribuzione, sia la base da cui partire per la costruzione di qualcos’altro, uno strumento che permetta la scoperta dei talenti”, spiega Chessa. Tre giornate di incontri, pitch, approfondimenti e showcase sulla realtà virtuale, video library, proiezioni di mercato per addetti ai lavori e un programma di proiezioni di corti in sala aperto al pubblico, è quanto offre il mercato progettato dal Centro Nazionale del Cortometraggio, che per la sua seconda edizione “si amplia in nuovi spazi e con nuovi eventi, aspirando a giocare un ruolo sempre più rilevante nel panorama italiano, in stretta connessione con tutto il mondo della produzione cinematografica e televisiva, italiano e internazionale”.

Nel ricco menù del Torino Short Film Market: Digita!, pitch di sviluppo di contenuti digitali, per scoprire i formati digitali pensati per la Rete, per la Realtà Aumentata e per la Realtà Virtuale (webserie, video digitali, mobile series e storie-app) che saranno approfonditi attraverso tavole rotonde e incontri individuali; Oltrecorto, pitch di sviluppo di cortometraggi in lungometraggi o serie tv, che saranno proposti a una platea di produttori e broadcaster alla ricerca di talenti per costruire un ponte tra il mondo del corto e quello della produzione; Distributors Meet Buyers, pitch di cataloghi di distributori, in cui i distributori selezionati presenteranno il proprio catalogo di film a buyer televisivi (tra i broadcaster presenti: Canal +, Rai, Mediaset, France Télévision, RSI). Nell’ambito di Oltrecorto, è previsto anche un incontro organizzato dal SNGCI con Paolo Genovese, in cui il regista di Perfetti sconosciuti (attualmente in sala con The Place ) racconterà la propria esperienza di passaggio dal cortometraggio al lungometraggio, con particolare riferimento a Incantesimo napoletano, co-diretto con Luca Miniero.

Il TSFM propone inoltre All Rights, un panel sui diritti riguardo all’utilizzo di musica e di immagini d’archivio nella produzione audiovisiva e, specificamente, nella realizzazione dei corti, in cui esperti del settore spiegheranno da chi comprare i diritti per l’utilizzo cinematografico di una canzone, se è possibile usare liberamente pochi secondi estratti da un film e qual è il rapporto tra diritto d’autore e diritto editoriale.

Infine, il programma delle proiezioni prevede All You Need Is Short, una panoramica di alcune delle più interessanti produzioni internazionali dell'ultimo anno presentate per la prima volta in Italia, e i Market Screenings riservati agli accreditati del TSFM. Questi ultimi avranno a disposizione anche una video library di consultazione dei film che sarà attiva per i tre giorni del mercato presso il Centro di Produzione Rai di Torino.