La caccia agli Orsi è aperta: Berlino annuncia i primi 10 titoli in concorso

di Bénédicte Prot

15/12/2016 - Tra questi, i nuovi film di Aki Kaurismäki, Agnieszka Holland, Sally Potter e Calin Peter Netzer. Annunciate anche le prime 4 selezioni Berlinale Special

Gli organizzatori del 67° Festival di Berlino (9-19 febbraio 2017) hanno annunciato i primi dieci titoli selezionati per la sua prestigiosa competizione internazionale, arbitrata da una giuria di cui è già noto il presidente: Paul Verhoeven (leggi la news).

Questi film, che saranno tutti proiettati in anteprima mondiale (o internazionale in un caso), rappresentano Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Regno Unito, Ungheria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Cile, Libano, Senegal e Stati Uniti.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Vi si ritrovano grandi nomi del cinema europeo: Aki Kaurismäki, Agnieszka Holland, Sally Potter, Calin Peter Netzer, già vincitore dell’Orso d’oro per l’avvincente Il caso Kerenes , ma anche il tedesco Andres Veiel (If Not Us, Who ) e la lusitana Teresa Villaverde.

Sono state inoltre annunciate quattro selezioni della sezione Berlinale Special: La reina de España di Fernando Trueba (Spagna), con Penelope Cruz; Le Jeune Karl Marx di Raoul Peck (Francia/Germania/Belgio), con August Diehl e Olivier Gourmet; Últimos días en La Habana di Fernando Pérez (Cuba/Spagna), e la serie restaurata Eight Hours Don’t Make a Day di Rainer Werner Fassbinder.

Concorso (primi film selezionati):

Ana, mon amour - Calin Peter Netzer (Romania/Germania/Francia)

On Body and Soul - Ildiko Enyedi (Ungheria)

Beuys - Andres Veiel (Germania) (documentario)

Colo - Teresa Villaverde (Portogallo/Francia)

Félicité - Alain Gomis (Francia/Senegal/Belgio/Germania/Libano)

The Party - Sally Potter (Regno Unito)

Spoor - Agnieszka Holland (Polonia/Germania/Repubblica Ceca/Svezia/Slovacchia)

The Other Side of Hope - Aki Kaurismäki (Finlandia)

Una mujer fantástica - Sebastián Lelio (Cile/Germania/Stati Uniti/Spagna)

The Dinner - Oren Moverman (Stati Uniti)

Berlinale Special (primi film selezionati):

La reina de España - Fernando Trueba (Spagna)

Le Jeune Karl Marx - Raoul Peck (Francia/Germania/Belgio)

Últimos días en La Habana - Fernando Pérez (Cuba/Spagna)

Eight Hours Don’t Make a Day - Rainer Werner Fassbinder (Germania)

(Tradotto dal francese)