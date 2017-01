Cineuropa e Festival Scope presentano i film di Rotterdam

di Cineuropa

31/01/2017 - Vinci un pass gratuito per vedere cinque film esclusivi dell’International Film Festival Rotterdam grazie alla partnership tra Cineuropa e Festival Scope

La 46a edizione dell’International Film Festival Rotterdam sta per aprire la sua line-up ai cinefili di tutto il mondo grazie alla partnership tra Cineuropa e Festival Scope. Puoi vincere i biglietti per guardare cinque film esclusivi programmati all’evento olandese: basta registrarti qui entro il 2 febbraio per vincere un pass gratuito che ti darà accesso ai film, che saranno disponibili per la visione fino al 20 febbraio (uno di questi fino al 5 febbraio). I vincitori saranno annunciati il 3 febbraio.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Ci saranno solo 200 biglietti per film, e anche se non riesci a vincere un pass gratuito, ricorda che questo è anche un evento a pagamento e ogni film può essere visto al prezzo di €4; se acquisti cinque o più film, il costo è ridotto a €2 ciascuno. I film saranno proiettati in lingua originale, con sottotitoli in inglese. Gli utenti avranno un solo accesso per ogni film tramite il sito di Festival Scope, o su iPad tramite l'app Festival Scope Player. Il pubblico è invitato a votare dopo ogni proiezione, al fine di fornire un feedback sulla programmazione e di informare gli organizzatori sulle principali highlight.

Anche i titoli dell’IFFR Live (leggi la news) sono inclusi tra i cinque film visionabili con il pass gratuito.

Ecco la line-up:

Titoli IFFR Live

The Man - Charlotte Sieling (Danimarca) (fino al 5 febbraio)

Mister Universo - Tizza Covi e Rainer Frimmel (Italia/Austria)

Home - Fien Troch (Belgio)

Prevenge - Alice Lowe (Regno Unito)

The Giant - Johannes Nyholm (Serbia/Danimarca)

A Wedding - Stephan Streker (Belgio/Francia/Lussemburgo/Pakistan)

Il resto della line-up

The Last Family - Jan P Matuszyński (Polonia)

Park - Sofia Exarchou (Grecia)

Mimosas - Oliver Laxe (Marocco)

All the Cities of the North - Dane Komljen (Serbia/Bosnia ed Erzegovina/Montenegro)

A Decent Woman - Lukas Valenta Rinner (Austria/Corea del Sud/Argentina)

Knife in the Clear Water - Xuebo Wang (Cina)

Out There - Takehiro Ito (Giappone)

By the Time It Gets Dark - Anocha Suwichakornpong (Thailandia)

Kékszakállú - Gastón Solnicki (Argentina)

Suffering of Ninko - Niwatsukino Norihiro (Giappone)

The Last of Us - Ala Eddine Slim (Tunisia/Qatar/Emirati Arabi Uniti)

Antes que cante el gallo - Arí Maniel Cruz (Puerto Rico)

Solo, Solitude - Yosep Anggi Noen (Indonesia)

(Tradotto dall'inglese)