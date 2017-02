La Corsica ama il cinema in spagnolo

di Alfonso Rivera

07/02/2017 - Ajaccio celebra la 20ª edizione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, con una selezione di titoli eccellenti prodotti nel paese vicino e in Sud America nel 2016

Da venerdì 10 febbraio, e fino a sabato 18, si parlerà spagnolo nella bella isola mediterranea della Corsica: lì, nella città di Ajaccio, culla di Napoleone, si celebra il 20º Festival del cinema spagnolo e latinoamericano, che proporrà pellicole d’autore, opere prime e film diretti da donne per la gioia di un pubblico affezionato che da due decenni accorre alle sue proiezioni, in particolare i più giovani.

“Si tratta di un pubblico piuttosto eterogeneo: non ci sono più cinema in centro. Esiste solo un multiplex fuori città; per questo la gente viene a vedere un cinema diverso da quello che offrono le sale commerciali”, ci confessa Marie-Claire Lucena, presidente dell’associazione Latinità, organizzatrice della manifestazione e “composta da volontari mossi dall’amore per la cultura ispanica che tentano, per nove giorni, di creare intorno al cinema di lingua spagnola un ambiente accogliente e festoso”, afferma questa insegnante di spagnolo, figlia di rifugiati politici che si stabilirono in Corsica nel 1939.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Quest’anno il festival proietterà titoli vari ed eclettici come Julieta di Pedro Almodóvar (il suo direttore della fotografia, Jean Claude Larrieu, sarà ospite della manifestazione), La noche que mi madre mató a mi padre di Inés París (presidente di CIMA), che sarà in Corsica per qualche giorno) e El pastor , il western salmantino di Jonathan Cenzual Burley, visto a Gijón e Raindance.

In programma anche coproduzioni tra Europa e America Latina, con titoli come Neruda di Pablo Larraín (Cile/Spagna/Francia/Argentina) e Il cittadino illustre , diretto dal duo Gastón Duprat-Mariano Cohn (Argentina/Spagna), due perle applaudite da entrambe le sponde dell’Atlantico.

(Tradotto dallo spagnolo)