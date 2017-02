Requiem for Mrs. J. va alla sezione Panorama

di Vladan Petkovic

07/02/2017 - Il secondo film del regista serbo Bojan Vuletić è una tragicommedia con Mirjana Karanović

Il secondo lungometraggio dello sceneggiatore-regista serbo Bojan Vuletić, Requiem for Mrs. J., avrà la sua prima mondiale nella sezione Panorama della Berlinale.

Il film è una tragicommedia agrodolce sulla donna di mezza età del titolo, interpretata da Mirjana Karanović, che soffre di depressione sin dalla morte del marito, scomparso un anno prima. Ha intenzione di suicidarsi, ma prima vuole portare a termine tutte le sue attività private e amministrative. Ma si ritrova impigliata nella burocrazia nel tentativo di ottenere un certificato che attesti i suoi ultimi 20 anni di lavoro in una società statale ora in bancarotta.

L'opera prima di Vuletić, Practical Guide to Belgrade with Singing and Crying , ha avuto la sua anteprima nella sezione East of the West di Karlovy Vary nel 2011, e in precedenza aveva co-scritto la sceneggiatura di Amore & altri crimini di Stefan Arsenijević, che ha debuttato nella sezione Panorama della Berlinale nel 2008.

Oltre alla Karanović, il cast conta anche il suo partner del suo debutto alla regia, A Good Wife , Boris Isaković, l'attore di culto Srdjan Žika Todorović, la leggenda vivente Mira Banjac, e gli emergenti Jovana Gavrilović e Vučić Perović. Il team comprende la direttrice della fotografia Jelena Stanković, che ha collaborato con Vuletić a Practical Guide to Belgrade with Singing and Crying, e il montatore macedone Vladimir Pavlovski (Three Days in September ).

Requiem for Mrs. J. è una co-produzione tra le serbe SEE Film Pro e Art&Popcorn, che ha ricevuto il Premio Co-Produzione Eurimages da €10.000 per il progetto a Karlovy Vary lo scorso luglio, con la bulgara Geopoly Film, la macedone Skopje Film Studio, la russa Non-Stop Production e la francese Surprise Alley. La Soul Food di Belgrado ha i diritti internazionali.

(Tradotto dall'inglese)