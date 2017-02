Jour2Fête entra in serie A

di Fabien Lemercier

09/02/2017 - Il distributore francese s'impone anche nelle vendite internazionali. In line-up, il candidato all’Orso Félicité e Beauty and the Dogs

Fondata nel 2006 da Sarah Chazelle e Etienne Ollagnier, Jour2Fête si è fatta nel corso degli anni un’ottima reputazione grazie alla sua linea editoriale e al suo lavoro di distribuzione in Francia di film come A Royal Affair , Victoria , Fausta , Jerichow , Yella , Miele e Amour fou , senza dimenticare documentari come Un mondo in pericolo e il fenomeno recente Merci patron! di François Ruffin (circa 520 000 entrate l’anno scorso in Francia e una nomination ai César 2017 nella sua categoria). Ma la società parigina ha aggiunto un’altra freccia al suo arco diventando venditore internazionale, settore nel quale è entrata discretamente nel 2012 e che ha sviluppato progressivamente fino a presentare quest’anno all’European Film Market della 67a Berlinale (dal 9 al 19 febbraio 2017) una solida line-up che include per la prima volta un aspirante all’Orso d’Oro: Félicité di Alain Gomis (di cui Jour2Fête aveva distribuito in Francia l’opera precedente, Tey , presentata sempre in competizione a Berlino) che avrà la sua prima mondiale sabato 11 febbraio e sarà lanciato nelle sale francesi il 29 marzo sotto l’insegna Jour2Fête.

La squadra di vendite internazionali guidata da Samuel Blanc prevenderà all'EFM anche Beauty and the Dogs, terzo lungometraggio di Kaouther Ben Hania dopo Le Challat de Tunis (scoperto nel programma dell'ACID al Festival di Cannes 2014) e il documentario Zaineb Hates the Snow (apprezzato fuori concorso l’anno scorso a Locarno e vincitore al Cinemed di Montpellier). Attualmente in post-produzione, il film che sarà pronto in primavera è passato per La Fabrique Les Cinémas du Monde cannense nel 2015 ed è stato appoggiato dal fondo Hubert Bals. La sceneggiatura è centrata su Mariam, una bella studentessa tunisina che aveva pianificato tutto: sarebbe andata a ballare e a godersi la serata. Ma tutto è crollato... Malgrado il trauma subito, è determinata a sporgere denuncia. Ma che cosa può fare se la sua unica possibilità dipende dal suo aggressore...

Tra le prevendite spicca il documentario Clichy Kids (Wiz Kids: Making School a Better Place) di Antoine Fromental che ha seguito un programma alternativo introdotto dal direttore di una scuola "difficile" della banlieue parigina che ha sperimentato in due classi dei corsi di teatro intensivi e degli allenamenti di rugby.

Nella line-up figurano inoltre un’opera prima in post-produzione con Philosophes (Superlovers) di Guilhem Amesland (leggi l'articolo - Vincent Macaigne, Philippe Rebbot, Hafzia Herzi e Suzanne Clément nel cast) e proiezioni di mercato per Noces del belga Stephan Streker (selezionato a Toronto, premio della miglior attrice e del miglior attore ad Angoulême, premio del pubblico a Namur - esce il 22 febbraio in Francia via Jour2Fête e l’8 marzo in Belgio) e Corniche Kennedy di Dominique Cabrera (nelle sale in Francia dal 18 gennaio).

