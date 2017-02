Fine riprese per Des lunettes noires di Claire Denis

di Fabien Lemercier

22/02/2017 - Nel cast, Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvauchelle, Xavier Beauvois, Bruno Podalydès e Josiane Balasko

Sono terminate ieri le riprese di Des lunettes noires (Dark Glasses) di Claire Denis, un adattamento di Frammenti di un discorso amoroso di Roland Barthes (pubblicato nel 1977) la cui sceneggiatura è stata scritta dalla cineasta e il suo fedele collaboratore Jean-Pol Fargeau.

Il cast mette insieme Juliette Binoche (Oscar del miglior ruolo non protagonista nel 1997 e nominata per il titolo di miglior attrice nel 2001, premio dell’interpretazione a Cannes nel 2010 e miglior attrice a Berlino nel 1997 e a Venezia nel 1993, ammirata di recente in Ma Loute e sugli schermi il 27 marzo con Telle mère, telle fille ), Gérard Depardieu (nominato all'Oscar del miglior attore nel 1991, premio dell’interpretazione a Cannes nel 1990 e miglior attore a Venezia nel 1985, nominato 17 volte ai César del miglior attore tra il 1976 e il 2016 e vincitore due volte), Valeria Bruni Tedeschi (nominata al César 2017 del miglior ruolo secondario per Ma Loute, David di Donatello della miglior attrice nel 1996, 1998 e 2014, vista di recente in La pazza gioia ), Nicolas Duvauchelle (nominato al César e al Lumière 2017 del miglior attore per Je ne suis pas un salaud , nominato al César 2012 del miglior ruolo secondario per Polisse ; ancora sugli schermi con Dalida e nelle sale il 29 marzo con Orpheline ), Xavier Beauvois (principalmente regista, ma anche attore dalla sua nomination al César 1993 della miglior promessa; ammirato fra gli altri in Ponette, L'Apollonide , Un castello in Italia ), Bruno Podalydès (anche cineasta e che ha avuto il primo ruolo in Comme un avion ), Josiane Balasko (nominata al César della miglior attrice nel 1990, 1994 e 2004; protagonista l’anno scorso di Retour chez ma mère ) e Alex Descas (volto familiare dei film di Claire Denis dalla sua nomination al César 1991 della miglior promessa per S'en fout la mort e protagonista di 35 Rhums ).

Des lunettes noires è il 12° lungometraggio di Claire Denis, che è stata selezionata sei volte alla Mostra di Venezia (in competizione con S'en fout la mort nel 1990, L'intrus nel 2004 e White Material nel 2009, in Cinema del Presente nel 1999 con Beau travail, in Controcorrente nel 2002 con Vendredi soir , e fuori concorso nel 2008 con 35 Rhums), quattro volte al Festival di Cannes (in competizione con Chocolat nel 1988, fuori concorso con Trouble Every Day nel 2001 e al Certain Regard con J'ai pas sommeil e Les salauds nel 1994 e 2013) e che si è aggiudicata un Pardo d’oro a Locarno nel 1996 con Nénette et Boni. La regista si dedicherà poi a High Life (articolo, il suo progetto di fantascienza (con interpreti Robert Pattinson, Patricia Arquette e Mia Goth).

Prodotto da Olivier Delbosc per Curiosa Films, Des lunettes noires, le cui riprese sono durate sette settimane con Agnès Godard alla direzione della fotografia, ha beneficiato di un anticipo sugli incassi del CNC. Tutti i partner saranno annunciati prossimamente.

Curiosa Films ha attualmente in post-produzione Fleuve noir di Erick Zonca (articolo), Knock di Lorraine Lévy (articolo), la commedia Momo del duo Vincent Lobelle - Sébastien Thiéry (con Catherine Frot e Christian Clavier nel cast) e lancerà nelle sale in primavera due film scoperti a Berlino: il 22 marzo Sage-femme di Martin Provost e il 26 aprile Django di Etienne Comar.

