Vilnius IFF Kino Pavasaris rivela i suoi film in concorso

di Tristan Priimägi

22/02/2017 - Il Festival Internazionale del Cinema di Vilnius ha completato le line-up delle sue tre competizioni: New Europe – New Names, Baltic Gaze e Documentari

Le line-up delle varie competizioni del 22° Vilnius IFF Kino Pavasaris prevedono film su una serie di temi d'attualità, che vanno dagli abusi sui minori alla crisi dei rifugiati. La competizione principale, New Europe – New Names, presenta 11 film provenienti dall'Europa orientale, tra cui diversi titoli che hanno già goduto di un buon numero di proiezioni ai festival, a partire dal lituano The Saint di Andrius Blaževičius (Lituania/Polonia), satira cupa sulla crisi finanziaria del 2008 che è già stata proiettata a Varsavia e Busan. L'approccio cupamente comico del film si riflette anche nell'assurdo e fosco Glory di Kristina Grozeva e Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia), sulla corruzione e l'ingiustizia istituzionale, e l'inquietante Pretenders del regista estone Vallo Toomla (Estonia/Lettonia/Lituania), presentato in anteprima a San Sebastián lo scorso autunno. La line-up è ulteriormente fortificata dal film di Attila Till acclamato a Salonicco Kills on Wheels (Ungheria), dal vincitore del premio FIPRESCI di Cannes Dogs di Bogdan Mirică (Romania/Francia/Bulgaria/Qatar) e da due titoli polacchi: The Last Family di Jan P Matuszynski e The Erlprince di Kuba Czekaj.

I film in concorso rimanenti nella sezione New Europe – New Names sono Filthy di Tereza Nvotová (Slovacchia/Repubblica Ceca), Quit Staring at My Plate di Hana Jušič (Croazia/Danimarca), Requiem for Mrs. J. di Bojan Vuletič (Serbia/Bulgaria/Macedonia/Russia/Francia) e The Black Pin di Ivan Marinovič (Montenegro/Serbia).

La competizione Baltic Gaze presenta registi provenienti dalla regione del Mar Baltico, tra cui una serie di documentari di alto profilo di maestri ben noti, come Austerlitz di Sergei Loznitsa (Germania), Close Relations di Vitaly Mansky (Germania/Lettonia/Estonia/Ucraina) e Woman and the Glacier di Audrius Stonys (Lituania/Estonia). Tra i lungometraggi di finzione, titoli quali The Student di Kirill Serebrennikov (Russia), presentato a Cannes, e Mother della regista estone Kadri Kõusaar (Estonia), premiato al Tallinn Black Nights Film Festival, faranno la loro comparsa. I restanti film della sezione Baltic Gaze sono Hatred di Wojciech Smarzowski (Polonia), Sámi Blood di Amanda Kernell (Svezia/Danimarca/Norvegia), The Bloom of Yesterday di Chris Kraus (Germania/Austria/Francia), e The War Show di Obaidah Zytoon e Andreas Dalsgaard (Danimarca/Finlandia/Siria).

I cortometraggi in concorso variano enormemente in termini di genere e formato, e comprendono The Copyist dell'ungherese Tamás Kőszegi, girato utilizzando solo una fotocopiatrice. I vincitori saranno selezionati tra i 31 film in programma (di cui quattro sono titoli lituani) da una giuria composta dai registi dei film della sezione New Europe – New Names. Tutti i cortometraggi saranno presentati durante una proiezione speciale serale.

Il 22° Vilnius IFF Kino Pavasaris si svolgerà dal 23 marzo al 6 aprile. È il più grande evento cinematografico della Lituania.

(Tradotto dall'inglese)