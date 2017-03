Gli autori europei si confrontano sulla contemporaneità al Bergamo Film Meeting

di Camillo De Marco

01/03/2017 - La competizione internazionale presenta sette lungometraggi che si caratterizzano per l'originalità linguistica e narrativa

Trentacinquesima edizione di Bergamo Film Meeting con due novità, due sezioni che riguardano figure con un ruolo fondamentale ma poco esplorato: lo sceneggiatore e il costumista. Allo sceneggiatore Jean-Claude Carrière e al costumista Theodor Pištěk sono dedicati un omaggio di una quindicina di film al primo, un'esposizione di undici costumi originali utilizzati per i film Amadeus (1984) e Valmont (1989), integrata da alcuni bozzetti, al secondo. Entrambi i personaggi sono legati a Miloš Forman, oggetto della retrospettiva principale di questa trentacinquesima edizione (leggi la news).

L'attenzione per l'Europa si traduce anche quest'anno nella proposta di una triade di autori: la francese Dominique Cabrera, l'islandese Dagur Kári e il greco Thanos Anastopoulos (leggi la news). "Tre modi diversi di leggere il presente, di interpretarne la geografia e di tradurne la complessità", affermano i curatori della rassegna.

Come sempre riservata ai nuovi autori, la competizione internazionale presenta sette lungometraggi, inediti in Italia, che si caratterizzano per l'originalità linguistica e narrativa con cui affrontano i temi della contemporaneità. I 7 lungometraggi selezionati concorrono al Premio Bergamo Film Meeting, assegnato ai tre migliori film della sezione sulla base delle preferenze espresse dal pubblico. Alba , coming of age opera prima di Ana Cristina Barragán, coproduzione Equador, Messico, Grecia. Voir du pays , opera seconda delle sorelle Coulin (17 ragazze ), su due giovani soldatesse di ritorno dall'Afghanistan, con Soko (la cantante di I'll Kill Her) e Ariane Labed (Alps , The Lobster ). Marija , opera prima di Michael Koch, coproduzione Germania-Svizzera su un'immigrata ucraina (Margarita Breitkreiz) che sbarca il lunario facendo le pulizie in un albergo a Dortmund, ma sogna di aprire un salone da parrucchiera. The Giant , opera prima di Johannes Nyholm, coproduzione Svezia-Danimarca, eccentrico film sportivo e favola commovente. Waldstille dell'olandese Martijn Maria Smits, opera prima su colpa e perdono, che non indulge mai al sentimentalismo. Toril , opera prima del francese Laurent Teyssier, thriller assolato e rurale con Vincent Rottiers (Dheepan ). Waves , opera prima del documentarista polacco Grzegorz Zariczny, sulle speranze frustrate della gioventù polacca.

Nella sezione Visti da vicino, 14 film documentari, produzioni indipendenti provenienti dal panorama internazionale, tutte inedite in Italia, con un'anteprima mondiale: Fame di Giacomo Abbruzzese e Angelo Milano, Listen to the Silence di Mariam Chachia, Secondo me di Pavel Cuzuioc, Shooting Ourselves di Christine Cynn (co-regista di The Act of Killing ), Shadows of Paradise di Sebastian Lange, A Mere Breath di Monica Lăzurean-Gorgan, Rio Corgo di Maya Kosa e Sérgio Da Costa, Sur le quai di Stefan Mihalachi, Late Blossom Blues di Wolfgang Pfoser-Almer e Stefan Wolner, Bezness as Usual di Alex Pitstra, When Paul Came over the Sea di Jakob Preuss, Bruder Jakob di Elí Roland Sachs, Hotel Dallas di Livia Ungur e Sherng-Lee Huang, The Charro of Toluquilla di José Villalobos Romero.

Protagonista della personale è Chintis Lundgren, nata a Tallin nel 1981 ed ora residente a Pula, in Croazia, dove, nel 2014, insieme al produttore Draško Ivezić, ha fondato l'Adriatic Animation Studio.

Da segnalare infine l'uscita in sala nel novembre 2016 del film vincitore della scorsa edizione, Enclave , mentre sarà distribuito in Italia nel prossimo autunno il film che si è aggiudicato il secondo premio, Home Care .