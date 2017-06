Riprese a breve per Sauver ou périr di Frédéric Tellier

di Fabien Lemercier

07/06/2017 - Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Vincent Rottiers, Chloé Stefani, Sami Bouajila e Damien Bonnard nel cast di questa produzione A Single Man

Rivelatosi col suo primo lungometraggio L'affaire SK1 (nominato ai César 2016 della miglior opera prima e del miglior adattamento, ma anche al premio Lumière della miglior fotografia), Frédéric Tellier comincia il 16 giugno le riprese del suo secondo film: Sauver ou périr.

Il cineasta ha riunito un bel cast che include Pierre Niney (César 2015 del miglior attore per Yves Saint Laurent e nominato quest’anno per Frantz ; nelle sale a dicembre in La promesse de l'aube), Anaïs Demoustier (nominata ai César 2009 e 2011 della miglior promessa; vista in Una nuova amica , A trois on y va e Bird People ), Vincent Rottiers (nominato ai César 2007 e 2010 della miglior promessa, e del miglior ruolo secondario nel 2015 per Dheepan ; ammirato di recente in Toril e sugli schermi il 13 settembre prossimo in Espèces menacées), Chloé Stefani (ammirata in L'affaire SK1), Sami Bouajila (premio dell’interpretazione a Cannes nel 2006 per Indigènes ; nominato al César 2012 del miglior attore per Omar m'a tuer ; visto recentemente in Good Luck Algeria e La Mécanique de l'ombre ) e Damien Bonnard (nominato quest’anno al César della miglior promessa e vincitore del premio Lumière per Rester vertical ).

Scritta da Frédéric Tellier e David Oelhoffen (duo già all’opera in L'affaire SK1), la sceneggiatura è incentrata su un pompiere di Parigi, un eroe del quotidiano che, dopo un grave incidente in occasione di un enorme incendio, deve ricostruire se stesso con l’amore di sua moglie e accettare, lui che salva la gente, di essere a sua volta salvato.

Prodotto da Julien Madon (Producer on the Move 2016 dell'European Film Promotion - leggi l'intervista) per A Single Man Productions, Sauver ou périr sarà coprodotto da France 3 Cinéma e da Mars Films (che guiderà la distribuzione in Francia e le vendite internazionali). Pre-acquistato da OCS, Canal+ e Ciné+, il lungometraggio è anche sostenuto dalle Sofica Sofitvcine, Cinecap, Palatine, LBPI e Manon. Le otto settimane e mezza di riprese termineranno il 14 agosto e si svolgeranno a Parigi e nella regione parigina.

Da notare che Julien Madon che aveva prodotto L'affaire SK1, ma anche Dalida , Braqueurs e Asphalte , ha attualmente in post-produzione Chien di Samuel Benchetrit (leggi l'articolo) e sta preparando Prost di Julien Leclercq.

