Denis Côté farà da mentore a Future Frames 2017

di Laurence Boyce

13/06/2017 - Il cineasta canadese condividerà la sua esperienza con dieci giovani registi durante l’iniziativa Future Frames di Karlovy Vary

Denis Côté è stato scelto come mentore per l’edizione 2017 di Future Frames. Organizzata dall’European Film Promotion, Future Frames offre a dieci giovani registi provenienti da diverse scuole cinematografiche europee l’opportunità di partecipare al Karlovy Vary International Film Festival, e di costruire così una rete di contatti, presentare i propri film al pubblico festivaliero e beneficiare di un’esperienza condivisa, imparando al contempo dagli altri attori dell’industria filmica.

Con più di 20 lungometraggi realizzati, negli ultimi anni il cineasta canadese Côté è stato una presenza fissa a Locarno, Berlino e Cannes, con pellicole come Vic + Flo ont vu un ours e Boris sans Béatrice.Ora, sarà a Karlovy Vary in veste di mentore dei registi in erba di Future Frames, e durante la manifestazione terrà un corso dal titolo A Question of Independence (Una questione di indipendenza). E a proposito del corso, Côté ha dichiarato: “ai giorni nostri, bisogna trovare numerose alternative per affrontare le esigenze dell’industria. I modi per finanziare un progetto filmico sono spesso connessi a regole rigide, che ci conducono a mettere in discussione o addirittura ad abbandonare i nostri ideali creativi. Ma perché? Davvero, perché?”

Côté prenderà il posto del regista belga Felix Van Groeningen (Alabama Monroe – Una storia d’amore ), che ha ricoperto il ruolo di mentore per Future Frames nel 2016.

L’iniziativa EFP Future Frames si svolgerà tra il 2 e il 5 luglio, in occasione della 52a edizione del Karlovy Vary International Film Festival.

