Angoulême consacra Petit paysan

di Fabien Lemercier

29/08/2017 - Tre premi per l’opera prima di Hubert Charuel tra cui il titolo di miglior film. Tripletta anche per Insyriated di Philippe Van Leeuw

Scoperto alla Semaine de la Critique cannense, Petit paysan di Hubert Charuel domina il palmarès del 10° Festival del Film francofono di Angoulême. Presieduta dall’attore americano John Malkovich e con il cineasta belga Lucas Belvaux tra i suoi membri, la giuria ha assegnato al primo lungometraggio del giovane cineasta francese il Valois di diamante del miglior film. Vincitrice anche nelle categorie del miglior attore (Swann Arlaud) e della miglior musica (Myd), questa produzione firmata Domino Films sarà lanciata domani nelle sale francesi da Pyramide che guida anche le vendite internazionali.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Un altro film ha ottenuto tre riconoscimenti: Insyriated del belga Philippe Van Leeuw. Label Europa Cinemas al Panorama della Berlinale dove era stato presentato, il film ha conquistato il Valois della regia, il Valois dell'attrice (attribuito ai due interpreti principali: Hiam Abbas e Diamand Abou Abboud) e il Valois del pubblico. Selezionata al 42° Festival di Toronto (dal 7 al 17 settembre) dove sarà proiettata nel programma Contemporary World Cinema, la coproduzione belgo-francese che è venduta nel mondo da Films Boutique, sarà distribuita il 6 settembre nelle sale francesi da KMBO e l’8 settembre nel Regno Unito da Curzon Artificial Eye.

Da notare nel palmarès anche il premio della sceneggiatura assegnato a Christophe Regin per La Surface de réparation (leggi l'articolo - esce in Francia il 17 gennaio 2018 via ARP Sélection) mentre la giuria studenti ha premiato Beauty and the Dogs di Kaouther Ben Hania (presentato a Cannes, a Un Certain Regard, e che Jour2Fête distribuirà in Francia il 18 ottobre).

Palmarès:

Valois di diamante (premio TV5 Monde)

Petit paysan – Hubert Charuel (Francia)

Valois della regia (premio Banque Populaire)

Philippe Van Leeuw – Insyriated (Belgio/Francia/Libano)

Valois della sceneggiatura

Christophe Regin – La surface de réparation (Francia)

Valois dell’attrice

Hiam Abbass e Diamand Abou Abboud – Insyriated

Valois dell’attore

Swann Arlaud – Petit paysan

Valois del pubblico (premio Canal+ Cinéma)

Insyriated – Philippe Van Leeuw

Valois Magelis (premio della giuria studenti)

Beauty and the Dogs – Kaouther Ben Hania

Valois della musica (premio Sacem)

Myd – Petit paysan

Valois René Laloux (cortmetraggio d’animazione)

Garden Party – Florian Babikian, Vincent Bayoux, Victor Caire, Théophile Dufresne, Gabriel Grapperon e Lucas Navarro – MOPA (Francia)

Valois Martin Maurel (assegnato da un collegio di distributori a un produttore francofono sotto l’egida della banca Rothschild Martin Maurel)

Blue Spirit Productions, Gebeka Films, Rita – La mia vita da zucchina di Claude Barras

(Tradotto dal francese)