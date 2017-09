The Fixer di Adrian Sitaru è il candidato rumeno agli Oscar

di Stefan Dobroiu

07/09/2017 - Una giuria di sette critici cinematografici ha scelto il dramma giornalistico di Sitaru

Il Romanian National Film Center ha annunciato che un comitato di selezione composto da sette critici cinematografici ha scelto The Fixer di Adrian Sitaru come candidato rumeno ai prossimi Oscar. Il dramma rumeno su un giornalista alle prese con un dilemma personale se la dovrà vedere con circa altre 90 opere per la nomination nella categoria Miglior film in lingua straniera. Il premio verrà consegnato il 4 marzo 2018, dopo che i nove titoli selezionati saranno annunciati il 23 gennaio.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Con una sceneggiatura scritta da Claudia Silişteanu e Adrian Silişteanu, The Fixer segue Radu (Tudor Aaron Istodor), un ambizioso tirocinante presso l'Agence France Presse di Bucarest. Quando vengono rimpatriate dalla Francia due prostitute minorenni, Radu diventa il corrispondente fisso per questa piccante notizia. Le avventure di Radu nella provincia rumena e diversi aspetti del caso che segue lo spingeranno a mettere in dubbio la sua morale e le sue motivazioni.

The Fixer è una coproduzione della 4 Proof Film (Romania) e Petit Film (Francia). Il film è stato prodotto da Anamaria Antoci e coprodotto da Jean des Forêts; l'agente di vendita francese MPM Film gestirà le vendite internazionali. Distributor Domestic Film ha lanciato The Fixer in Romania a fine gennaio, e ha totalizzato 4.700 entrate.

In passato, la Romania è stata rappresentata agli Oscar da Sieranevada (2017) di Cristi Puiu, Aferim! (2016) di Radu Jude, The Japanese Dog (2015) di Tudor Cristian Jurgiu, Il caso Kerenes (2014) di Călin Peter Netzer e Beyond the Hills (2013) di Cristian Mungiu. Nessun film rumeno è stato mai nominato agli Oscar, anche se Beyond the Hills aveva passato le preselezioni. Nel 2008, 4 mesi, 3 settimane, 2 giorni , che era valso la Palma d'Oro a Mungiu, venne snobbato, il che provocò l'ira di molti critici cinematografici americani portando presumibilmente l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a una riorganizzazione del processo di nomination per la categoria di miglior film in lingua straniera.

(Tradotto dall'inglese)