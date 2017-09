Verano 1993 proverà a emozionare anche Hollywood

di Alfonso Rivera

07/09/2017 - La premiatissima e ultrasensibile opera prima di Carla Simón è stata scelta dall’Accademia del Cinema Spagnolo per concorrere al prossimo Oscar del miglior film in lingua non inglese

I pronostici hanno trovato conferma quando all’Accademia delle Arti e delle Scienze Cinematografiche di Spagna, a Madrid, l’attrice Anna Castillo (La llamada ) ha letto il nome del film scelto per rappresentare la Spagna nella corsa al prossimo Oscar del miglior film in lingua non inglese. Verano 1993 , primo lungometraggio della catalana Carla Simón, dato per favorito sin da quando erano stati annunciati qualche settimana fa i tre finalisti, si è infine imposto sui suoi rivali: Abracadabra di Pablo Berger (film ancora nelle sale, e con successo, che uscirà in autunno negli Stati Uniti) e un'altra pellicola con un anno nel suo titolo: 1898. Los últimos de Filipinas , altro esordio nel lungometraggio di Salvador Calvo, che ha ottenuto il Goya dei migliori costumi all’ultima cerimonia di consegna dei premi e ha incassato quasi due milioni di euro al botteghino.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Presentato all’ultima Berlinale, dove ha ottenuto due riconoscimenti (leggi la news), Verano 1993, che esplora l’elaborazione del lutto da parte di un bambino a partire dalle esperienze della cineasta stessa, è stato successivamente selezionato in tanti festival cinematografici maggiori: presto sarà in concorso a Londra, ha vinto lo scorso marzo il primo premio del Festival di Malaga (la Biznaga de Oro - leggi la news) ed è nella lista dei selezionati per i prossimi European Film Awards. Inoltre, il 55° Festival del Cinema di Gijón, a novembre, proporrà una retrospettiva dei cortometraggi di Carla Simón.

Anche il pubblico spagnolo sta supportando questo film prodotto (insieme a Inicia Films) e distribuito da Avalon: uscito a inizio estate, sono già quasi 600.000 gli euro incassati da Verano 1993, un film piccolo che riesce ad emozionare lo spettatore. Questa nomina per la corsa all’Oscar può fruttargli una seconda fortunata vita al botteghino. Delle sue vendite si occupa New Europe Film Sales.

(Tradotto dallo spagnolo)