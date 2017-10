Alice nella città spegne le sue 15 candeline con Orlando Bloom

di Vittoria Scarpa

06/10/2017 - L’attore inglese sarà tra gli ospiti della sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, che si svolgerà dal 26 ottobre al 5 novembre

Dodici film nel concorso Young/Adult, undici nel programma Panorama, nove lungometraggi nella sezione riservata all’Italia, più tre pellicole fuori concorso, cinque eventi speciali e tre serie tv, il tutto proveniente da più di venti paesi del mondo: è il ricco programma della 15a edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni, che quest’anno raccoglie molti film al femminile, racconti che virano al soprannaturale e al fantastico, diverse pellicole tratte da libri, e poi ancora storie familiari, di mutazione e di rapporti d’amicizia inossidabili.

Tanti, come sempre, i titoli europei ospitati nella sezione diretta da Gianluca Giannelli e Fabia Bettini che si svolgerà nella capitale dal 26 ottobre al 5 novembre. Si partirà con l’anteprima europea (in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma) di The Breadwinner della regista irlandese Nora Twomey, un film d’animazione tratto dal best-seller “Sotto il burqa” di Deborah Ellis e prodotto da Angelina Jolie. Il concorso presenta poi due titoli francesi (l’opera prima Menina di Cristina Pinheiro e Demain et tous les autres jours di Noemie Lvosvsky, con Mathieu Almaric), la coproduzione tra Isole Faroe e Danimarca Dreams by the Sea di Sakaris Stórá, l’opera seconda Los gigantes no existen di Chema Rodriguez (Spagna/Guatemala) e il tedesco-austriaco The Best of All Worlds di Adrian Goiginger. La sezione ospita, fra gli altri, l’anteprima internazionale di Please Stand By con Dakota Fanning; la giovane attrice americana terrà a Roma una masterclass, così come l’attore inglese Orlando Bloom, che presenterà ad Alice nella città anche il suo ultimo film da protagonista, Romans dei fratelli Shammasian, sulla pedofilia.

Nel programma Panorama figurano cinque opere prime europee: il film svizzero Blue My Mind di Lisa Bruhlmann, lo svedese Ravens di Jens Assur, lo slovacco Filthy di Tereza Nvotová, The Swan di Ása Helga Hjörleifsdóttir (Islanda/Germania/Estonia) e la coproduzione tra Venezuela, Cile e Norvegia La familia di Gustavo Rondón Córdova, oltre a Et au pire on se mariera della regista svizzero-canadese Léa Pool e il titolo irlandese-spagnolo In Loco Parentis di Neasa Ní Chianáin e David Rane.

Commedie, gialli e road movie, tra i titoli selezionati in Panorama Italia. Il programma, che si aprirà con Metti una notte di Cosimo Misseri e si chiuderà con l’opera prima del collettivo di videomaker noto come Il terzo segreto di satira, Si muore tutti democristiani, schiera fra gli altri Guarda in alto di Fulvio Risuleo, ambientato sui tetti di Roma; la produzione svizzera on the road Cercando Camille, con Anna Ferzetti e Luigi Di Berti; Finché c’è prosecco c’è speranza di Antonio Padovan, con protagonista Giuseppe Battiston; e la coproduzione Italia/Francia Lola+Jeremy di July Hygreck.

Da segnalare inoltre, fuori concorso, Beyond The Sun, con la partecipazione straordinaria di Papa Francesco; tra gli eventi speciali, il britannico Paddington 2 diretto da Paul King, l’attesissimo primo film dei fenomeni del web The Jackal, Addio fottuti musi verdi, e l’esordio dietro la macchina da presa di Trudie Styler, Freak Show; e, tra le serie, la produzione franco-statunitense Junior diretta da Zoe Cassavetes, e quella norvegese Skam diretta da Julie Andem, alla sua quarta stagione.

Il Premio Camera d’Oro Taodue (alla miglior opera prima o seconda della sezione) sarà assegnato quest’anno da una giuria composta da Trudie Styler, Camila Nesbit, Barbora Bobulova, Andrea Delogu, Marco Danieli, Zoe Cassavetes e Nicola Guaglianone.