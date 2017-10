Tokyo si prepara ad accogliere otto concorrenti europei

di David González

25/10/2017 - La 30a edizione dell'evento giapponese prevede una forte presenza europea, che comprende i nuovi film di Margarethe von Trotta e Guillaume Gallienne

Da qualche tempo, il Tokyo International Film Festival riesce a riservarsi una bella fetta di anteprime mondiali, non solamente di film asiatici, ma anche europei, all'interno del concorso Grand Prix di Tokyo. Quest'anno la 30a edizione si terrà dal 25 ottobre al 3 novembre e accoglierà otto concorrenti dall'Europa, tra cui tre anteprime mondiali.

La prima sarà il nuovo film della filmmaker tedesca Margarethe von Trotta, Forget About Nick, che segue una donna nel suo processo di trasformazione da modella a stilista ed è costretta a vivere, a New York, con l'ex moglie di suo marito, scomparso senza lasciare tracce. Dalla Bulgaria arriva Ship in a Room, diretto da Lyubomir Mladenov e incentrato sull'incontro tra un uomo, una donna e il fratello malato di mente di quest'ultima. Infine, dalla Georgia, Namme di Zaza Khalvashi racconta la storia di una famiglia che gestisce una sorgente termale in un villaggio sulle montagne del Caucaso.

L'italiano Il cratere , diretto da Silvia Luzi e Luca Bellino (anteprima alla Settimana della critica di Venezia), Euthanizer , diretto dal finlandese Teemu Nikki, Gutland , diretto dal lussemburghese Govinda Van Maele (entrambi in mostra a Toronto), Grain (anteprima a Sarajevo), primo film dopo la trilogia di Yusuf del turco Semih Kaplanoglu, Maryline (anteprima a Angoulême), la nuova fatica di Guillaume Gallienne e Sparring (anteprima a Locarno) di Samuel Jouy, completano il contingente europeo in concorso.

Tra gli altri titoli in lizza ci sono We the Dead (Malesia) di Edmund Yeo, The Home (Iran) di Asghar Yousefinejad, The Looming Storm (Cina) di Dong Yue, The Lowlife (Giappone) di Takahisa Zeze, Sveta (Kazakistan) di Zhanna Issabayeva e Tremble All You Want (Giappone) di Akiko Ooku. La giuria sarà presieduta da Tommy Lee Jones, affiancato dal regista francese Martin Provost, dal direttore del Fajr International Film Festival Reza Mirkarimi, dall'attrice cinese Zhao Wei e dall'attore giapponese Masatoshi Nagase.

Anche altre sezioni prevedono titoli europei, come lo Special Programme (in cui Thierry Frémaux presenterà il suo documentario sui fratelli Lumière, Lumière! ) e il World Focus (con l'anteprima asiatica di film come Les Gardiennes di Xavier Beauvois, Les fantômes d'Imaël di Arnaud Desplechin e La vida y nada más di Antonio Méndez Esparza tra tanti altri).

