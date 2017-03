Cécilia Rouaud gira Big Bang

di Fabien Lemercier

15/03/2017 - Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps, Jean-Pierre Bacri e Chantal Lauby in una produzione Firelight e Jerico venduta da SND

Sono in corso dal 20 febbraio le riprese di Big Bang, secondo lungometraggio di Cécilia Rouaud dopo Je me suis fait tout petit (2012). Nel cast figurano Vanessa Paradis (nominata al César 2000 della miglior attrice per La ragazza sul ponte, e reduce dal set di Maryline di Guillaume Gallienne e Frost di Sharunas Bartas), Camille Cottin (nominata al César 2016 della miglior promessa per Connasse, princesse des coeurs , nelle sale il 29 marzo prossimo in Telle mère, telle fille ), Jean-Pierre Bacri (nominato al César del miglior attore nel 2000, 2001, 2004, 2013 per Cherchez Hortense e nel 2016 per La vie très privée de Monsieur Sim ), Pierre Deladonchamps (César della miglior promessa nel 2014 per Lo sconosciuto del lago , nominato al César 2017 del miglior attore per Le Fils de Jean , e che vedremo presto in Nos années folles di André Téchiné) e Chantal Lauby (Non sposate le mie figlie! , La Cage dorée ).

Scritta dalla regista, la sceneggiatura è incentrata su una famiglia. Gabrielle (Vanessa Paradis) fa la "statua" per turisti, con gran dispiacere di suo figlio adolescente. Elsa (Camille Cottin) ce l’ha con tutto il mondo e desidera disperatamente rimanere incinta. Mao (Pierre Deladonchamps) è un "game designer" geniale, depresso cronico, che affoga la sua malinconia nell’alcool e la psicanalisi. Sono fratelli e sorelle ma non si frequentano, assolutamente. C’è da dire che i loro genitori, Pierre (Jean-Pierre Bacri) e Claudine (Chantal Lauby), separati da tanti anni, non hanno mai fatto nulla per tenere la famiglia unita… Ma al funerale del nonno, dovranno riunirsi e rispondere, insieme, a una domanda spinosa: "Che fare con nonna?"

Prodotto in delegato da Franck Mettre e Stan Collet per Firelight e da Eric Jehelmann e Philippe Rousselet per Jerico (La famiglia Bélier , Radin! , La promesse de l'aube), Big Bang è coprodotto da France 3 Cinéma, da Cinefeel e da SND (che guiderà la distribuzione in Francia e le vendite internazionali). Pre-acquistato da Canal+ e Ciné+, il film è anche sostenuto dalle Sofica Cinémage e La Banque Postale Image. I 37 giorni di riprese si svolgono interamente nella regione Ile-de-France con Alexis Kavyrchine (Le secret de la chambre noire , Je ne suis pas un salaud , Vincent n'a pas d'écailles ) alla direzione della fotografia, e le musiche del film saranno composte da Rob (nominato al César 2013 della sua categoria per Tutti pazzi per Rose e al Lumière 2017 per Planetarium ).

