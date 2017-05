True Colours punta su Fortunata, RAI Com su La tenerezza

di Camillo De Marco

E’ True Colours a gestire le vendite del film italiano più importante al Marché du film del Festival di Cannes 2017, Fortunata di Sergio Castellitto, entrato nella selezione ufficiale di Un Certain Regard. Dopo il successo internazionale di Non ti muovere con Penélope Cruz, il regista-attore è tornato dietro alla macchina da presa con una nuova storia di donna, protagonista Jasmine Trinca, su una sceneggiatura di Margaret Mazzantini. Il film, prodotto da Indigo e HT Film, verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dal 20 maggio con Universal. Nella line up di True Colours c’è anche la commedia Moglie e marito di Simone Godano con Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak; The Open Door dell’argentina Marina Seresesky; il dramma brasiliano Two Irenes di Fabio Meira. La società guidata da Catia Rossi proporrà al mercato anche dei titoli in pre e post produzione: l’adrenalinico thriller/horror di Angelo Camba Ride, ideato e scritto dal duo di Mine , Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, interamente girato con camere GoPro e prodotto da Lucky Red e Mercurio Domina; Tito il Piccolo di Paola Randi, esperimento sci-fi/commedia familiare prodotto da Bibi Film con Rai Cinema e interpretato da Valerio Mastandrea e Clemence Poesy; l’atteso seguito del Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores, prodotto da Indigo; e un curioso e unico documentario diretto da Claudio Rossi Massimi intitolato Papa Francesco - La mia idea di Arte, in cui Bergoglio apre le porte del Vaticano al mondo e fa da guida ai tesori artistici rivelando le proprie passioni personali.

RAI Com punta quest’anno su La tenerezza , ultimo film di Gianni Amelio con Elio Germano e Giovanna Mezzogiorno; Questione di Karma di Edoardo Falcone; In guerra per Amore di Pif, La guerra dei cafoni di Davide Barletti; Il padre d’Italia di Fabio Mollo.

Fandango porta al Marché la commedia Smetto quando voglio - Masterclass di Sydney Sibilia e la terza puntata del franchising, ancora in post produzione, Smetto quando voglio - Ad honorem. In post produzione anche il prossimo film di Francesca Comencini, Storie di amori che non sanno stare al mondo, A casa di Antonio Albanese, Jenisch di Valentina Pedicini. In pre produzione Ovunque proteggimi di Bonifacio Angius, in sviluppo all’Atelier Cinéfondation di Cannes Fiore gemello di Laura Luchetti. Nel listino Fandango Sole Cuore Amore di Daniele Vicari, The Space Between di Ruth Borgobello, See You in Texas di Vito Palmieri, The Animal’s Wife di Victor Gaviria, It’s Not the Time of My Life di Szabolcs Hajdu.

I Wonder Pictures World Sales, nata quest’anno come sales arm del distributore omonimo creato da Andrea Romeo, vende i diritti dei documentari Carla - A Life En Pointe sulla grande danzatrice Carla Fracci, diretto da Rita Riboni; Fame di Giacomo Abruzzese; Fight Like a Girl di Simone Manetti, Ink River di Silvio Soldini, Rome is Burning di Sabina Guzzanti (in pre produzione); You Are Not Alone Anyway di Veronica Santi; Tasmania Buyers Club di Nicola Moruzzi; Cuban Dancer di Roberto Salinas.

Sono invece affidati a Intramovies i film drammatici israeliani The Testament di Amichai Greenberg e Between Worlds di Miya Hatav; la commedia Beata ignoranza di Massimiliano Bruno; Il permesso di Claudio Amendola, 2Night di Ivan Silvestrini; La ragazza del mondo di Marco Danieli; Se Dio vuole di Edoardo Falcone.

Minerva Pictures Group propone nella sua line up Falchi di Toni D’Angelo e Piccoli crimini coniugali di Alex Infascelli.

TVCO di Vincenzo Mosca punta su Caffè di Cristiano Bortone, interessante coproduzione Italia-Cina; Monte di Amir Naderi; Ivory - A Crime Story di Sergey Yastrzhembskiy; Babylon Sisters di Gigi Roccati; La notte non fa più paura di Marco Cassini e The Island of the Monks di Anne Christine Girardot.