Teodora distribuirà Palma d’Oro e Grand Prix nelle sale italiane

di Camillo De Marco

30/05/2017 - La società di Razzini e Petrillo ha acquisito The Square e 120 battements par minute. Sul fronte delle pre-vendite, successo per Loro di Paolo Sorrentino, la cui produzione partirà a luglio

Di ritorno da un Marché du film di Cannes che ha fatto registrare il record di presenze, Teodora ha annunciato l’acquisizione dei due premi principali. La società di Vieri Razzini e Cesare Petrillo distribuirà in Italia la Palma d'Oro The Square , di Ruben Östlund, e 120 battements par minute di Robin Campillo, vincitore del Grand Prix e acquistato poco prima del festival. Ai due film si aggiunge L’Atelier , il nuovo lavoro di Laurent Cantet, presentato con successo nella sezione Un Certain Regard.

Lucisano Media Group ha acquisito i diritti di cinque film stranieri per la distribuzione in Italia. Georgetown è un thriller che segna il debutto alla regia dell’attore viennese Christoph Waltz, anche interprete del film assieme a Vanessa Redgrave. Megan Leavey, dramma diretto dalla documentarista Gabriela Cowperthwaite, con Kate Mara; Departures di Peter Hutchings; Ailo’s Journey, documentario diretto da Guillaume Maidatchevsky; Escape Plan 3, di Steven C. Miller, con Sylvester Stallone.

Quattro i film acquistati da Officine Ubu: Back to Burgundy del regista francese Cédric Klapisch (L’appartamento spagnolo), venduto a Cannes da StudioCanal; Grace Jones - Bloodlight and Bami diretto da Sophie Fiennes; Joint Custody, commedia di Alexandra Leclère (Benvenuti… ma non troppo ), venduto da Wild Bunch; Sergio & Sergei di Ernesto Dranas (WestEnd), commedia tratta dalla reale amicizia radiofonica stabilitasi tra un cubano e un astronauta russo in orbita sulla stazione MIR alla fine della Guerra Fredda.

Notorious Pictures è tornata con otto titoli, tra cui Richard Says Goodbye di Wayne Roberts, protagonista Johnny Depp, e The Full House, commedia romantica francese diretta da Emmanuel Gillibert. Nella line-up della società presieduta da Guglielmo Marchetti finiscono anche The Last Full Measuredi Todd Robinson, Asterix e la pozione magica di Louis Clichy e Alexandre Astier, The Extraordinary Journey Of The Fakir di Ken Scott con Dhanush e Bérénice Bejo, tratto dal best-seller internazionale di Romain Puértolas, e infine Patrick della britannica Mandie Fletcher.

Al Marché Draka Distribution ha acquisito dalla francese StudioCanal Alone, di David Moreau, tratto dal fumetto di Bruno Gazzotti e Fabien Vehlmann.

Sul fronte delle vendite, Variety ha rivelato durante il festival le massicce prevendite del nuovo film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, Loro, la cui produzione partirà a luglio con Indigo Film. l film venduto da Pathé in cui Toni Servillo vestirà il blazer blu di Silvio Berlusconi verrà distribuito in Germania (DCM), Spagna (DeAPlaneta), Benelux (Belga), Polonia (Gutek), Grecia (Feelgood), Comunità degli Stati Indipendenti, che include 9 delle 16 repubbliche dell’ex Unione Sovietica (Aone), Repubblica Ceca e Slovacchia (Aero Films), ex Jugoslavia (McF), Ungeria (Mozinet) e Israele (Lev). Pathé distribuirà il film in Francia e Svizzera.

True Colours ha venduto i diritti di Fortunata di Sergio Castellitto, presentato al Festival nella sezione Un Certain Regard, alla francese Paname Distribution; Fenix Distribuidora per l’America Latina, all’ex Yugoslavia con Stars Media, Grecia (Seven Films), Cina (Times Vision), Ungheria (Mozinet) e Bulgaria (Bulgaria Film Vision). Trattative in corso per la Spagna. La commedia di Simone Godano Moglie e marito è stata venduta a Swallow Wings (Taiwan), Estinfilm (Estonia), Times Vision (Cina), Film Medya (Turchia) e New People Film Company (Russia). Anche Napoli velata di Ferzan Ozptek, in produzione, è stato prevenduto a Swallow Wings per la distribuzione a Taiwan.