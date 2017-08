Scary Mother vince il Cuore di Sarajevo

di Vassilis Economou

18/08/2017 - Il film d'esordio di Ana Urushadze trionfa alla 23a edizione del festival, dove ha ricevuto anche il Premio Cineuropa

Il primo film della regista georgiana Ana Urushadze, Scary Mother , ha vinto il Cuore di Sarajevo per il miglior film, al 23o Sarajevo Film Festival, che si è tenuto dall'11 al 18 agosto. La giuria internazionale presieduta dal regista messicano Michel Franco, e che contava anche il direttore artistico dell'Edinburgh IFF, Mark Adams, l'attore Goran Bogdan, l'amministratore delegato del Doha Film Institute, Fatma Al Remaihi, e l'attrice Melisa Sözen, ha consegnato il premio alla regista e alla sua produttrice Lasha Khalvashi; il premio includeva anche la somma di 16.000 euro ed è stato consegnato ieri, durante la cerimonia che si è tenuta al National Theatre di Sarajevo.

Il film rumeno Meda or the Not So Bright Side of Things è stato premiato con due Cuori di Sarajevo, quello per la migliore regia, che è andato a Emanuel Parvu, e quello al miglior attore, andato a Şerban Pavlu. Il premio prevede anche 10.000 euro di aiuti finanziari provenienti da Agnes B. e 2.500 euro da Tondach. Il Cuore di Sarajevo alla migliore attrice è andato a Ornela Kapetani per la sua performance nel film d'esordio di Gentian Koçi, Daybreak , che a sua volta riceverà 2.500 euro da Tondach. Infine il film bulgaro Directions , di Stephan Komandarev, ha ricevuto dalla giuria una Menzione speciale.

Tra i giurati del Concorso documentari c'erano Claas Danielsen, amministratore delegato del Mitteldeutsche Medienfoerderung, Gitte Hansen, vice direttore del First Hand Films e il regista Želimir Žilnik. Questi hanno premiato un altro film georgiano, City of The Sun di Rati Oneli, con il Cuore di Sarajevo al miglior documentario. Kinders di Arash T. Riahi e Arman T. Riahi ha ricevuto il Premio speciale della giuria, Home di Zdenko Jurilj una Menzione speciale della giuria, mentre il Premio diritti umani è andato a Mr. Gay Syria di Ayse Toprak.

La consegna dei premi dei partner è avvenuta nell'ultimo giorno del festival, prima della cerimonia di chiusura. Il Premio Cineuropa è andato a Scary Mother, mentre Son of Sofia di Elina Psykou ha vinto il Premio CICAE. La regista serba Biljana Tutorov si è aggiudicata la sovvenzione ai talenti dello European Documentary Network per When Pigs Come .

Qui di seguito la lista completa dei vincitori del 23o Sarajevo Film Festival:



Concorso lungometraggi

Cuore di Sarajevo al miglior film

Scary Mother - Ana Urushadze (Georgia/Estonia)

Cuore di Sarajevo al miglior regista

Emanuel Parvu - Meda or the Not So Bright Side of Things (Romania)

Menzione speciale della giuria

Directions -Stephan Komandarev (Bulgaria/Germania/Macedonia)

Cuore di Sarajevo alla miglior attrice

Ornela Kapetani - Daybreak (Albania/Grecia)

Cuore di Sarajevo al miglior attore

Şerban Pavlu - Meda or the Not So Bright Side of Things

Concorso documentari



Cuore di Sarajevo al miglior documentario

City of The Sun - Rati Oneli (Georgia/Stati Uniti/Qatar/Paesi Bassi)

Premio speciale della giuria

Kinders - Arash T. Riahi, Arman T. Riahi (Austria)

Menzione speciale della giuria

Home - Zdenko Jurilj (Croazia/Bosnia ed Erzegovina)

Premio diritti umani

Mr. Gay Syria - Ayse Toprak (Turchia/Francia/Germania)

Concorso cortometraggi

Cuore di Sarajevo al miglior cortometraggio

Into the Blue - Antoneta Alamat Kusijanović (Croazia/Slovenia)

Menzione speciale della giuria

Soa - Dušan Kasalica (Montenegro)

Copa-Loca - Christos Massalas (Grecia)

Concorso film di scuola

Cuore di Sarajevo al miglior film di scuola

Clean - Neven Samardžić (Bosnia ed Erzegovina)

Menzione speciale della giuria

Ljubljana - Munich 15:27 - Katarina Morano (Slovenia)

Cuore di Sarajevo Onorario

John Cleese, attore

Oliver Stone, regista

Premi Partner

Premi dell'Associazione Registi Bosniaci

Premio Ivica Matić

Redžinald Šimek

Premio Ivica Matić

Tomislav Topić

Premio Ivica Matić

Gruppo d'azione dell'Associazione per il copyright dei registi bosniaci (Pjer Žalica, Jovan Marjanović, Elma Tataragić e Amar Nović)

Premio Cineuropa

Scary Mother - Ana Urushadze

Premio CICAE

Son of Sofia - Elina Psykou (Grecia/Francia/Bulgaria)

European Documentary Network - Talent Grant

When Pigs Come - Biljana Tutorov (Serbia/Croazia/Bosnia ed Erzegovina)

Candidato Sarajevo Short Film per gli European Film Awards 2017

Copa-Loca - Christos Massalas

Best Pack & Pitch Award (Talents Sarajevo Pack & Pitch)

Sirin -Senad Šahmanović

(invito di partecipazione al mercato di coproduzione CineLink)

Pinkler - Patricia D'Intino

(servizi di post-produzione del suono per un totale di 4.000 euro da parte dello studio Chelia)

Premi programma studenti BH film

Premio al miglior film studentesco B&H

To Outlive a Turtle -Katarina Živanović (Fakultet dramskih i filmskih umjetnosti Bijeljina)

Premio speciale della giuria

Clean - Neven Samardžić (Akademija scenskih umjetnosti Sarajevo)

Menzione speciale della giuria

Winter Sun - Pilar Palomero (Sarajevo Film Academy)

(Tradotto dall'inglese)