Les Fauves di Vincent Mariette ai blocchi di partenza

di Fabien Lemercier

23/08/2017 - Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte e Camille Cottin nel cast del secondo lungometraggio del regista. Riprese in autunno. Un film guidato da Kazak Productions

Ultimi preparativi prima delle riprese in autunno del secondo lungometraggio di Vincent Mariette: Les Fauves. Nominato al Lumière 2015 della miglior opera prima con Tristesse Club , il cineasta ha di nuovo riunito un bel cast. Saranno infatti della partita Lily-Rose Depp (nominata nel 2017 al César della miglior promessa e al Lumière della rivelazione femminile per La Danseuse ; vista anche in Planétarium ), Laurent Lafitte (nominato al César 2017 del miglior ruolo secondario per Elle ; già nel cast di Tristesse Club; apprezzato di recente in K.O. e che vedremo il 25 ottobre in Au revoir là-haut e l'anno prossimo in Paul Sanchez est revenu!, L'Heure de la sortie e Un peuple et son roi), Camille Cottin (nominato al César 2016 della miglior promessa Connasse, princesse des coeurs ; anche conosciuta per il suo ruolo nella serie Dix pour cent), Aloïse Sauvage (Mal de pierres ) e Baya Kasmi.

Scritta dal regista con Marie Amachoukeli (Party Girl ), la sceneggiatura è ambientata in estate, in Dordogna. Alcuni giovani scompaiono. Si spargono le voci più folli, si parla di un felino che si aggira nei paraggi. Gli animi si scaldano e la polizia non trova niente. L'adolescente Laura cerca di chiarire il mistero. Anche uno dei suoi amici è da poco scomparso…

Prodotto da Amaury Ovise per Kazak Productions (partner del regista fin dai suoi cortometraggi), Les Fauves è stato pre-acquistato da Canal+ e OCS, e beneficia del sostegno dell’anticipo sugli incassi del CNC, della regione Nuova-Aquitania e delle Sofica Cinemage e Cofimage. Le sette settimane di riprese si svolgeranno quest’autunno in Dordogna. La distribuzione in Francia sarà assicurata da Diaphana Distribution, le vendite internazionali sono in trattative molto avanzate.

Kazak Productions (diretto da Jean-Christophe Reymond) lancerà mercoledì 30 agosto nelle sale francesi Le Prix du succès di Teddy Lussi-Modeste che avrà la sua prima internazionale in Special Presentations a Toronto prima di partecipare alla sezione competitiva Nuovi Registi a San Sebastian. In piena ascesa, la giovane società parigina ha al suo attivo fra gli altri anche Corporate di Nicolas Silhol (proiettato quest’estate in competizione a Karlovy Vary), Compte tes blessures di Morgan Simon (menzione speciale Nuovi Registi l'anno scorso a San Sebastian), Mercuriales di Virgil Vernier (selezione dell'ACID nel 2014 a Cannes) e ancora Ni le ciel, ni la terre di Clément Cogitore (in competizione alla Semaine de la critique cannense 2015).



(Tradotto dal francese)