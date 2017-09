BFI London Film Festival svela i film in concorso

di David González

31/08/2017 - Tra i film europei in competizione BPM (Beats Per Minute), The Guardians e Lean on Pete

Il 61esimo British Film Institute (BFI) London Film Festival (4-15 ottobre) ha reso noto il programma completo e i titoli in competizione. Il festival presenterà un totale di 242 lungometraggi, tra cui 29 anteprime mondiali, 8 anteprime internazionali e 34 anteprime europee.

Come precedentemente annunciato, il festival si aprirà con Breathe di Andy Serkis e si chiuderà con Three Billboards Outside Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Tra gli Headline Gala troviamo Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, The Killing Of A Sacred Deer di Yorgos Lanthimos, You Were Never Really Here di Lynne Ramsay e altri.

Nella sezione Presentazioni Speciali, il festival accoglierà titoli come il tanto atteso Dark River di Clio Barnard, The Party di Sally Potter, proiettato alla Berlinale, e l’epico Zama di Lucrecia Martel. Tra gli Strand Gala anche i film più acclamati nei recenti festival.

Come di consueto, le tre competizioni saranno il perno del festival. I titoli nelle sezioni Competizione, Competizione Opere Prime e Competizione Documentari sono i seguenti:

Competizione

BPM (Beats Per Minute) - Robin Campillo (Francia)

Angels Wear White - Vivian Qu (Francia/Cina)

Beyond The Clouds - Majid Majidi (India)

The Breadwinner - Nora Twomey (Canada/Irlanda/Lussemburgo/Stati Uniti)

Good Manners - Juliana Rojas, Marco Dutra (Brasile/Francia)

The Guardians - Xavier Beauvois (Francia)

Lean On Pete - Andrew Haigh (Regno Unito)

Loveless - Andrey Zvyagintsev (Russia/Francia/Germania/Belgio)

The Lovers - Azazel Jacobs (Stati Uniti)

Sweet Country - Warwick Thornton (Australia)

Thoroughbred - Cory Finley (Stati Uniti)

Wajib - Annemarie Jacir (Palestina/Francia/Germania/Colombia/Norvegia/Danimarca/Qatar/Emirati Arabi Uniti)

Competizione Opere Prime

Apostasy - Daniel Kokotajlo (Regno Unito)

Ava - Léa Mysius (Francia)

Beast - Michael Pearce (Regno Unito)

The Cakemaker - Ofir Raul Graizer (Israele/Germania)

Cargo - Gilles Coulier (Belgio/Paesi Bassi/Francia)

Columbus - Kogonada (Stati Uniti)

I Am Not A Witch - Rungano Nyoni (Regno Unito/Francia/Germania)

Montparnasse Bienvenüe - Léonor Serraille (Francia)

Most Beautiful Island - Ana Asensio (Spagna/Stati Uniti)

Summer 1993 - Carla Simón (Spagna)

Winter Brothers - Hlynur Pálmason (Danimarca/Islanda)

The Wound - John Trengove (Sud Africa/Germania/Paesi Bassi/Francia)

Competizione documentari

Before Summer Ends - Maryam Goormaghtigh (Francia/Svizzera)

Bobbi Jene - Elvira Lind (Danimarca/Svezia)

Chauka, Please Tell Us The Time - Arash Kamali Sarvestani, Behrouz Boochani (Paesi Bassi/Australia)

The Dead Nation - Radu Jude (Romania)

Distant Constellation - Shevaun Mizrahi (Stati Uniti/Turchia/Paesi Bassi)

Ex Libris – The New York Public Library - Frederick Wiseman (Stati Uniti)

Faces Places - Agnès Varda, JR (Francia)

Gray House - Austin Lynch, Matthew Booth (Stati Uniti)

Jane - Brett Morgen (Stati Uniti)

Kingdom Of Us - Lucy Cohen (Regno Unito)

Makala - Emmanuel Gras (Francia)

The Prince Of Nothingwood - Sonia Kronlund (Francia/Germania)

