Lo Zurich Film Festival mette all’onore le donne

di Giorgia Del Don

15/09/2017 - Dal 28 settembre all’8 ottobre Zurigo si trasformerà nella capitale svizzera del cinema. Arrivato alla sua 13esima edizione il festival sembra più giovane e dinamico che mai

Ancora una volta il menu dello Zurich Film Festival, immaginato dai suoi direttori Nadja Schildknech e Karl Sporri, sembra fare di tutto per stuzzicare le nostre papille. Ricca di ben 160 produzioni di cui 41 opere prime e 12 prime mondiali, la programmazione della 13esima edizione spazia dai primi film di registi emergenti fino a grandi produzioni di nomi ormai già più che noti. Una volontà rivendicata di soddisfare la curiosità di tutti i pubblici.

Ciò che salta all’occhio quest’anno (senza davvero prevederlo) è la forte presenza di registe e attrici donne (il 35-40% nelle tre sezioni competitive). Fra queste la carismatica Claire Denis che presenterà il suo Un beau soleil intérieur nella sezione Premières Gala, Sophie Fiennes che sarà presente nella sezione Special Screenings con il suo omaggio all’iconica Grace Jones Grace Jones: Bloodlight and Bami , ma anche le svizzere Lisa Brühlmann (Blue My Mind) e Katharina Wyss che presenterà il suo primo e decisamente non conformista lungometraggio Sarah joue un loup-garou (entrambe nella sezione Focus Switzerland, Germany, Austria).

Malgrado la programmazione comprenda film provenienti da tutto il mondo la presenza di film europei nella Competizione Internazionale resta forte: Daphne dell’inglese Peter Mackie Burns, il francese Jusqu’à la garde , opera prima di Xavier Legrand che mette in scena lo sgretolarsi di una famiglia, Pororoca, dramma ad alta carica emotiva del rumeno Constantin Popescu il cui personaggio principale è interpretato da Bogdan Dumitrache, e gli ultimi film dei registi Martin McDonagh (Tre manifesti a Ebbing, Missouri ) e Hafsteinn Gunnar Sigurdsson (Under the Tree ). Il primo mette in scena la lotta di una madre (Frances McDormand) per trovare l’assassino di sua figlia, mentre il secondo (una coproduzione fra Polonia, Islanda, Danimarca e Germania) racconta la storia di due famiglie che si affrontano per una ragione a dir poco futile. Il tutto condito da una sempre benvenuta nota di umore nero tutta scandinava.

Gli omaggi di quest’anno andranno al regista e produttore americano Rob Reiner (Harry ti presento Sally) che riceverà il A Tribute to…Award (e che presenterà anche il suo ultimo film Shock And Awe), allo scenarista Aaron Sorkin (Career Achievement Award) e agli attori Jake Gyllenhaal e Andrew Garfield che riceveranno entrambi un Golden Eye Award.