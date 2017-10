La “città ribelle” è pronta a ospitare il quinto IndieCork

di Davide Abbatescianni

06/10/2017 - La line-up del prestigioso festival cinematografico di Cork è stata annunciata ufficialmente e domenica 8 ottobre il festival avrà inizio

L'IndieCork, uno dei maggiori eventi irlandesi a livello mondiale, dedicato al cinema indipendente, festeggia il suo quinto compleanno domenica 8 ottobre. Il festival ha in programma oltre 110 film, oltre a un imponente numero di iniziative parallele, come performance musicali, mostre fotografiche, proiezioni speciali e dibattiti con personalità provenienti da tutto il mondo.

Questo straordinario evento ha l'obiettivo di promuovere il cinema indipendente locale ed internazionale e offre molte opportunità agli aspiranti filmmaker, come workshop e corsi di formazione tenuti da esperti del settore. Inoltre, la recente collaborazione con il Visegrad Film Festival aggiungerà una selezione di film provenienti dall'Europa Centrale che hanno ottenuto successo a livello internazionale.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

L'entusiasmo è alle stelle tra gli organizzatori dell'IndieCork. “Posso dire, col cuore in mano, che sono eccitatissimo per questo festival. Quest'anno è un enorme passo avanti per noi, perché abbiamo vincitori da Berlino, dal Sundance e nutriti gruppi di altre pellicole di altri festival, il che mostra veramente la qualità del lavoro fatto finora”, ha detto Mick Hannigan, codirettore del festival.

Al film vincitore del Sundance, Beach Rats di Eliza Hittman, spetterà aprire la sezione World Features, l'8 ottobre, mentre l'eccezionale esordio della regista catalana Carla Simón, Summer 1993 , chiuderà il festival, il 15 ottobre. Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, 8:30 di Laura Nasmyth, Winter Brothers di Hlynur Palmason e It’s Not the Time of My Life di Szablocs Hajdu arricchiscono la lista dei titoli stranieri indipendenti.

Il programma dei film irlandesi comprende quattro anteprime mondiali: Blue Dawn di Nadj Foley, Circles of the Sun di Alan Lambert, I’m Talking to You di Thomas Quain e The Legend of Harry & Ambrose dei Crooked Gentlemen (aka Jeff Doyle e Johnny Elliott).

Come nelle edizioni precedenti, il festival avrà luogo nelle principali location: lo storico Gate Cinema, il Blacknight Festival Centre e Nano Nagle Place. Il programma completo del festival è disponibile qui.

(Tradotto dall'inglese)