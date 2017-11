Il Festival di Zagabria annuncia il programma della sua 15a edizione

di Vladan Petkovic

03/11/2017 - Il 15° Festival del cinema di Zagabria si svolgerà dall'11 al 19 novembre, con un Concorso lungometraggi incentrato su opere prime e seconde

La 15a edizione del Festival del cinema di Zagabria, dall'11 al 19 novembre, ha svelato il suo programma completo nel corso di una conferenza stampa a Zagabria, il 2 novembre.

Il Concorso lungometraggi del festival, destinato a opere prime e seconde, in cui il vincitore riceverà il Golden Pram Award, del valore di 5.000 euro, include 13 titoli. Tra questi, quello che aprirà ufficialmente il festival è The Divine Order della svizzera Petra Volpe, candidato anche come Miglior film in lingua straniera agli Academy Award. Tra gli altri film ci sono A Ciambra di Jonas Carpignano,Jusq'à la garde di Xavier Legrand, Foxtrot di Samuel Maoz,God's Own Country di Francis Lee,Temporada de caza di Natalia Garagiola,Men Don't Cry di Alen Drljević, Jeune femme di Léonor Serraille, The Charmer di Milad Alami e Winter Brothers di Hlynur Palmason. Per vedere la lista completa, clicca qui.

(L'articolo continua qui sotto - Inf. pubblicitaria)

Il festival si concluderà con la proiezione del film bosniaco fuori concorso The Frog di Elmir Jukić, il primo lavoro uscito dal workshop di sceneggiatura dello Zagreb Film Festival, il "My First Screenplay".

Tra le altre competizioni in programma c'è quella dedicata ai cortometraggi internazionali, con un premio di 1.000 euro che andrà a uno dei titoli che si possono leggere qui; Checkers, riservata a cortometraggi di aspiranti giovani filmmaker croati che non hanno mai realizzato un lungometraggio (qui si può consultare la lista degli 11 titoli) e PLUS, che comprende cinque film destinati ad un pubblico giovane e selezionati da un comitato composto da 11 studenti di scuole superiori (la lista è disponibile qui); questi ultimi competeranno per un premio di 500 euro.

Per finire, il tradizionale programma Together Again, dedicato a cineasti che hanno già partecipato al concorso principale nelle precedenti edizioni del festival, è stato reso competitivo l'anno scorso e il vincitore riceverà il Golden Bicycle Award. La lista degli otto film può essere consultata qui.

Due dei programmi paralleli saranno dedicati alla Svezia: My First Film e Bib for Kids. The Great 5 offre una panoramica sulle cinque più importanti industrie cinematografiche europee: Francia, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna. Un focus sarà riservato a una delle industrie cinematografiche europee più giovani, quella del Montenegro, e uno speciale programma di carattere storico sarà quello di Cinema of Revolt.

La crescente sezione industria del ZFF accoglie la neonata Industry Youth!, in cui 12 studenti provenienti da sei diverse scuole di cinema dei paesi dell'ex Jugoslavia svilupperanno i loro cortometraggi; questi presenteranno poi i loro progetti ad un panel internazionale di rappresentanti degli studi di post produzione della regione, i quali sceglieranno il progetto migliore ricompensandolo con l'offerta di alcuni servizi professionali. Gli studenti saranno guidati da Stéphane Guénin e James Watkins, che terranno anche lezioni magistrali aperte al pubblico, così come anche il filmmaker slovacco Peter Kerekes e Spencer Hunt, un esperto statunitense specializzato in intrattenimento interattivo.

I rappresentanti degli studi di produzione prenderanno anche parte a un seminario dal titolo "We'll Fix That in Post", che ha l'obiettivo di smitizzare le possibilità attualmente offerte dalle tecnologie di post produzione per cineasti e produttori.

Ci sarà anche un'altra sessione di My First Screenplay, con sei progetti provenienti da Croazia, Ungheria, Macedonia, Montenegro e Slovenia e guidati da Pjer Žalica e Srdjan Koljević.

Infine, altri due programmi di formazione avranno al centro i bambini: il Vlog Workshop e My First Video Game.

(Tradotto dall'inglese)