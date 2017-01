Films Distribution ai blocchi di partenza per l'EFM

di Fabien Lemercier

24/01/2017 - Nella line-up berlinese, Le jeune Karl Marx e i prossimi film di Cantet, Berger, Dugain, Zonca, Campillo, Albert, Ayouch e Ozon

Attualmente in piena attività al Sundance con il titolo australiano Killing Ground di Damien Power, molto ben accolto dalla critica alla sua presentazione nella sezione Midnight, la società francese di vendite internazionali Films Distribution si prepara a un dinamico European Film Market in occasione del 67° Festival di Berlino (dal 9 al 19 febbraio 2017).

In testa alla line-up della squadra di Nicolas Brigaud-Robert e François Yon spicca Le Jeune Karl Marx di Raoul Peck che avrà la sua prima mondiale a Berlino in selezione ufficiale fuori concorso, in proiezione di gala. Prodotto da Agat Films e Velvet Films con la Germania e il Belgio, il lungometraggio sarà lanciato il 2 marzo nelle sale tedesche da Neue Visionen, mentre la data di uscita francese con Diaphana è ancora da fissare.

In prima di mercato all'EFM saranno svelati Handle with Care del norvegese Arild Andresen (news - che parteciperà alla competizione dell’imminente festival di Goteborg) e La niaque (Do It Right) del francese Chad Chenouga (articolo - esce in Francia il 15 marzo). In programma anche un’interessante serie di teaser e promo reel, tra cui L'atelier (The Workshop) di Laurent Cantet (articolo), Abracadabra dello spagnolo Pablo Berger (articolo), L'échange des princesses (Children Royals) di Marc Dugain (articolo), Cherchez la femme (Some Like It Veiled) di Sou Abadi (news), Fleuve noir di Erick Zonca (articolo) e Eye on Juliet del canadese Kim Nguyen che sarà pronto in primavera.

Tra i titoli in post-produzione nella line-up figurano anche 120 battements par minute (BPM - Beats Per Minute) di Robin Campillo (articolo), il dramma storico Mademoiselle Paradis dell’austriaca Barbara Albert, la produzione americana 68 Kill di Trent Haaga e Razzia di Nabil Ayouch (articolo), mentre tra i titolli in fase di riprese brilla Amant double di François Ozon (articolo).

Tutti titoli stimolanti che preannunciano un EFM molto dinamico per Films Distribution, che può anche puntare indirettamente sul lavoro delle sue filiali europee (Films Boutique in Germania, Be For Films in Belgio e Film Constellation nel Regno Unito).

(Tradotto dal francese)