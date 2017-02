Beta Cinema mette in mostra la sua merce a Berlino

di Birgit Heidsiek

09/02/2017 - L'agente di vendite tedesco presenta la sua line-up più forte di sempre allo European Film Market

L'agente di vendite mondiali di Monaco Beta Cinema presenterà la sua line-up ufficiale più grande di sempre, con tre titoli della Competizione, tre della sezione Berlinale Special e uno della sezione Panorama alla Berlinale 2017, che si apre oggi. Quattro anni dopo aver vinto l'Orso d'Oro con Il caso Kerenes , il regista rumeno Calin Peter Netzer torna in competizione alla Berlinale con Ana, Mon Amour . Per questo dramma sui rapporti intimi, in cui la lotta per l'amore finisce in una fatale co-dipendenza, Netzer ha collaborato ancora una volta con il direttore della fotografia Andrei Butica (Il caso Kerenes).

La più volte candidata polacca all'Oscar Agnieszka Holland (In Darkness , Europa Europa, House of Cards) parteciperà alla Competizione della Berlinale con il suo thriller Spoor , tratto dal romanzo best-seller Guida il tuo carro sulle ossa dei morti di Olga Tokarczuk, uno dei più famosi personaggi della letteratura polacca contemporanea. Un altro candidato all'Orso d'Oro è il documentario Beuys di Andres Veiel (If Not Us, Who ), sullo scomparso artista tedesco visionario che è diventato famoso per aver indossato un cappello e aver creato la leggendaria opera d'arte astratta “Fettecke”.

Beta Cinema si occupa anche di tre film nella sezione Berlinale Special. Tratta dal romanzo best-seller di Eugen Ruge, la co-produzione tedesco-russa In Times of Fading Light di Matti Geschonneck (Berlin - Boxhagener Platz ) ha come protagonista Bruno Ganz nei panni di un ex combattente novantenne della resistenza che festeggia il suo compleanno con gli amici e la famiglia nella Berlino Est dell'inizio dell'autunno 1989, ignorando i drammatici cambiamenti del mondo che lo circonda. Con A Prominent Patient , Julius Ševčík guarda al periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale e racconta la vera storia di Jan Masaryk, figlio del fondatore della Cecoslovacchia, che fu anche ambasciatore a Londra e Ministro degli Esteri, ed divenne un uomo senza nazione dopo l'invasione tedesca della sua terra. Inoltre, con The Same Sky, il candidato all'Oscar Oliver Hirschbiegel (La caduta ) presenta un dramma familiare ambientato nella Berlino della Guerra Fredda, che sarà proiettato nella sezione Berlinale Special Series.

Il titolo della sezione Panorama The King’s Choice del regista pluripremiato Erik Poppe (Mille volte buona notte , Troubled Water ) rappresenta l'attacco tedesco alla neutrale Norvegia durante la Seconda Guerra Mondiale. Con protagonisti Jesper Christensen (Quantum of Solace , Melancholia ) e Karl Markovics (Il falsario ), il film epico è stato uno dei nove titoli candidati ad essere il Miglior Film Straniero agli Academy Awards di quest'anno.

Ulteriori titoli per l'EFM della line-up di Beta Cinema includono il dramma pluripremiato di Chris Kraus (The Poll Diaries ) The Bloom of Yesterday , che è già stato venduto in tutta l'Asia, e il thriller hard-boiled Cold Hell del regista austriaco premio Oscar Stefan Ruzowitzky (Il falsario).

