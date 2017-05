Karlovy Vary annuncia i titoli in concorso quest’anno

di Martin Kudláč

31/05/2017 - Torna in competizione il vincitore dell’edizione 2014 del festival, George Ovashvili, e il dramma postumo di Krzysztof Krauze sulle conseguenze del genocidio in Ruanda

Il regista georgiano vincitore del Globo di cristallo George Ovashvili torna al Karlovy Vary International Film Festival dopo tre anni di assenza con la sua ultima opera, Khibula, su un presidente destituito che lotta per il potere, “è tormentato da un conflitto interiore e va incontro al proprio destino”. Birds Are Singing in Kigali è invece un film drammatico sul tema del genocidio in Ruanda, diretto da Krzysztof Krauze, che per questo progetto ha lavorato insieme alla moglie Joanna Kos-Krauze, la quale ha in seguito concluso l’opera dopo il decesso del cineasta, nel 2014. La regista rumena Iulia Rugina svelerà invece al pubblico il suo terzo film, Breaking News, nella sezione principale accanto a The Line (leggi l’articolo), un dramma sloveno-ucraino firmato da Peter Bebjak, il road movie ceco di Václav Kadrnka The Little Crusader (leggi l’articolo, di ambientazione medievale, e Corporate di Nicolas Silhol.

La sezione The East of the West, dedicata alle pellicole provenienti dall’Europa centrorientale, dai Balcani e dai paesi dell’ex Unione Sovietica, ospiterà il dramma da camera psicologico di Josef Tuka The Absence of Closeness (leggi l’articolo), la commedia di Priit Pääsuke The End of the Chain, il primo lungometraggio dell’ucraina Marina Stepanska, Falling, l’esordio di Cristi Iftime, Mariţa (leggi l’articolo) e l’opera seconda di Juraj Lehotský, Nina (leggi l’articolo). Nella categoria documentari verranno esplorate molte scottanti questioni d’attualità: con Another News Story, Orban Wallace analizzerà il comportamento dei giornalisti impegnati nel riportare le notizie di tragedie umanitarie, Alexandru Solomon farà un’incursione in un curioso centro di ricerca in Tarzan’s Testicles, Vít Klusák traccerà il ritratto tragicomico di “un autentico neonazista ceco” in The White World According to Daliborek, mentre con Richard Müller: Unknown il documentarista slovacco Miro Remo metterà a nudo la vita di un cantante distrutto da un’estenuante battaglia contro dipendenza, malattia mentale ed esigenze dello show business.

Inoltre, la 52a edizione del KVIFF renderà omaggio al compositore James Newton Howard, e a Václav Vorlíček per la sua importanza rivestita nel cinema ceco. E ancora, Ken Loach e il suo sceneggiatore Paul Laverty riceveranno il Globo di cristallo per il loro prezioso contributo alla cinematografia mondiale, e sembra che Casey Affleck verrà insignito del Premio del Presidente del festival. È prevista anche una retrospettiva sull’opera di Kenji Mizoguchi. Infine, il KVIFF continuerà l’iniziativa Future Frames, per valorizzare i talenti emergenti tra gli studenti di cinema.

Il 52° Karlovy Vary International Film Festival si svolge dal 30 giugno fino all’8 luglio.

Di seguito la lista completa dei titoli in competizione:

Concorso ufficiale

Arrhythmia – Boris Khlebnikov (Russia/Finlandia/Germania)

Birds Are Singing in Kigali – Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (Polonia)

Breaking News – Iulia Rugina (Romania)

The Cakemaker – Ofir Raul Graizer (Israele/Germania)

Corporate – Nicolas Silhol (Francia)

Keep the Change – Rachel Israel (Stati Uniti)

Khibula – George Ovashvili (Georgia/Germania/Francia)

The Line – Peter Bebjak (Repubblica Slovacca/Ucraina)

The Little CrStati Unitider – Václav Kadrnka (Repubblica Ceca/Repubblica Slovacca/Italia)

Men Don’t Cry – Alen Drljevič (Bosnia Erzegovina/Slovenia/Croazia/Germania)

More – Onur Saylak (Turchia)

Ralang Road – Karma Takapa (India)

East of the West

The Absence of Closeness – Josef Tuka (Repubblica Ceca)

Blue Silence - Bülent Öztürk (Turchia/Belgio)

Dede – Mariam Khatchvani (Georgia/Regno Unito)

The End of the Chain – Priit Pääsuke (Estonia)

Falling – Marina Stepanska (Ucraina)

How Viktor “the Garlic” Took Alexey “the Stud” to the Nursing Home – Alexander Hant (Russia)

The Man Who Looks Like Me – Katrin Maimik, Andres Maimik (Estonia)

Mariţa – Cristi Iftime (Romania)

Nina – Juraj Lehotský (Repubblica Slovacca/Repubblica Ceca)

Pomegranate Orchard – Ilgar Najaf (Azerbaigian)

The Stone – Orhan Eskiköy (Turchia)

Unwanted – Edon Rizvanolli (Kosovo/Paesi Bassi)

Documentari

Another News Story – Orban Wallace (Regno Unito)

Atelier de conversation – Bernhard Braunstein (Austria/Francia/Lichtenstein)

Avant la fin de l’été – Maryam Goormaghtigh (Svizzera/Francia)

A Campaign of Their Own – Lionel Rupp (Svizzera)

Land of the Free – Camilla Magid (Danimarca/Finlandia)

Muchos hijos, un mono y un castillo – Gustavo Salmerón (Spagna)

A Memory in Khaki – Alfoz Tanjour (Qatar)

My Life without Air – Bojana Burna (Croazia)

Richard Müller: Unknown – Miro Remo (Repubblica Slovacca/Repubblica Ceca)

Tarzan’s Testicles – Alexandru Solomon (Romania/Francia)

The White World According to Daliborek – Vít Klusák (Repubblica Ceca/Polonia/Repubblica Slovacca/Regno Unito)

